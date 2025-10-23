Merdificação: porque é que de repente tudo ficou pior?

O termo Merdificação (em inglês, enshittification), criado pelo escritor e ativista canadiano Cory Doctorow, descreve o processo pelo qual as plataformas digitais se degradam com o tempo.

O autor desenvolveu esta ideia no seu livro “Enshittification: Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It”, publicado em 2024.

Segundo Doctorow, as grandes plataformas tecnológicas como o Facebook, Amazon, TikTok ou Google seguem um ciclo previsível de decadência:

Numa primeira fase, são ótimas para os utilizadores . Oferecem serviços gratuitos, convenientes e inovadores, conquistando rapidamente uma base alargada de clientes.

. Oferecem serviços gratuitos, convenientes e inovadores, conquistando rapidamente uma base alargada de clientes. Depois, começam a privilegiar os parceiros comerciais, ajustando algoritmos e políticas para extrair mais valor económico, mesmo que isso comprometa a experiência dos utilizadores.

ajustando algoritmos e políticas para extrair mais valor económico, mesmo que isso comprometa a experiência dos utilizadores. Por fim, o foco desloca-se para os acionistas, e a plataforma passa a explorar simultaneamente utilizadores e comerciantes, maximizando lucros à custa de todos. É o ponto em que o serviço “se estraga” completamente.

O autor argumenta que este fenómeno resulta da concentração de poder em poucas empresas tecnológicas, da ausência de regulamentação eficaz e da falta de interoperabilidade entre plataformas, o que impede os utilizadores de migrarem facilmente para alternativas.

Acrescenta ainda que a vigilância digital e a manipulação algorítmica agravam o problema, ao transformar a atenção humana num recurso a ser explorado.

No entanto, Doctorow acredita que ainda é possível inverter este processo. Defende medidas como a reintrodução da concorrência, a quebra de monopólios digitais, o direito à portabilidade de dados e o reforço da regulação antitrust. Para o autor, restaurar a internet como um espaço livre, aberto e cooperativo é essencial para proteger a autonomia dos utilizadores e o futuro digital das sociedades.

Em suma, “Enshittification” é uma reflexão poderosa sobre a deterioração da economia digital e um apelo urgente à ação coletiva para recuperar o controlo sobre as plataformas que moldam o mundo moderno.

Livro "Enshittification"