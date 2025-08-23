“Estou Aqui Adultos”: PSP está a oferecer pulseiras localizadoras para idosos

As pulseira Estou Aqui Adultos são dirigidas a pessoas que, em função da idade ou de patologia, possam ficar desorientadas ou inconscientes, ainda que momentaneamente, na via pública. Saiba como pedir.

No âmbito da sua missão e de acordo com a visão existente, a PSP identificou a necessidade de garantir a segurança de adultos que, pelas mais variadas razões, podem sofrer alguma desorientação na via pública, no sentido de colmatar essa vulnerabilidade.

O programa "Estou Aqui Adultos" foi pensado para proteger e dar apoio a quaisquer adultos que possam vir a ser encontrados na via pública em estado de especial vulnerabilidade, permitindo a sua correta identificação e o contrato célere com um familiar.

Como funciona a pulsiera da PSP?

Sempre que alguém for encontrado perdido, bastará ligar para o número de emergência ou para uma esquadra da PSP, fornecer o código alfanumérico gravado na pulseira e de imediato será acionado um carro patrulha e a família alertada. A pulseira tem dois anos de “vida útil”, devendo ser renovada na base de dados findo esse período.

A pulseira "Estou Aqui Adultos" foi desenvolvida com elevados padrões de qualidade para permitir que seja utilizada nas mais variadas condições e o tecido utilizado está preparado para aguentar até 12 meses sem perder a qualidade.

A pulseira foi concebida com matéria prima zamak e o acabamento foi garantido com cobre e banho de níquel. A gravação da inscrição “Call/Liga 112” foi feita em baixo relevo e o código alfanumérico foi gravado a laser.

No site oficial do programa pode ser consultada toda a informação sobre o programa. Podem também ser enviadas questões para o email estouaqui@psp.pt. A PSP recorda que em 2023, foram feitas 762 contactos individuais de prevenção criminal e 522 ações de sensibilização que contaram com 5.003 participantes.

O pedido pode ser feito pelo próprio utilizador, através da opção Pedido pelo(a) Próprio(a), ou por um terceiro através da opção Pedido Instituição/Cuidador.

Estou Aqui Adultos