76% dos utilizadores trocaria as redes sociais que utiliza por alternativas europeias

Numa altura em que a privacidade e segurança dos dados dos utilizadores são tema de debate, procurámos perceber a opinião dos nossos leitores. Para isso, na última questão, perguntámos se trocariam as redes sociais que utilizam hoje em dia por alternativas europeias. Eis os resultados!

Trocaria as redes sociais que utiliza hoje em dia por alternativas europeias?

Fechada a última questão, é momento de conhecer a opinião de 2278 leitores.

Curiosamente, quase 80% das pessoas disse que trocariam as redes sociais que utilizam hoje em dia por alternativas europeias. Os 76% correspondem a 1728 votos a favor da troca por plataformas "da casa". Entretanto, apenas 24%, ou 550 pessoas, responderam que não trocariam.

Os dados desta pequena amostra refletem a vontade que os utilizadores têm na criação de propostas europeias às plataformas desenvolvidas e controladas por gigantes tecnológicas.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: As funcionalidades de IA nos dispositivos deveriam ser opcionais? Sim

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.