Há 30 anos que o mundo está mais ligado: porque se celebra o Dia Mundial da Internet?

A Internet entrou discretamente nas nossas vidas, mas tornou-se rapidamente indispensável. Hoje, trabalhamos, comunicamos, estudamos, fazemos compras e consumimos entretenimento através de uma ligação à rede. No Dia da Internet, importa refletir sobre como uma rede que nasceu em laboratórios universitários acabou por mudar tudo.

De um projeto militar para o quotidiano de milhões

Tudo começou com a ARPANET, nos anos 60, como um projeto militar norte-americano criado para permitir a comunicação entre computadores de forma descentralizada.

Contudo, foi apenas nos anos 90, com a criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee, que a Internet deu o salto para o grande público. A navegação tornou-se mais simples, os websites começaram a surgir e abriu-se caminho para uma revolução digital sem precedentes.

Em Portugal, a primeira ligação à Internet aconteceu em 1991, através da Universidade do Porto. Na altura, poucos imaginavam o impacto que esta tecnologia teria no dia a dia das pessoas e das empresas.

Uma transformação sem limites

Hoje, dificilmente existe um setor que não tenha sido redesenhado pela Internet, das compras online à medicina, da educação ao jornalismo.

O streaming substituiu muitas lojas de música e vídeo, as redes sociais alteraram a forma como comunicamos e o trabalho remoto, que durante anos parecia improvável para muitas empresas, tornou-se realidade para milhões de pessoas após a pandemia.

Além disso, o acesso à informação nunca foi tão rápido. Com apenas alguns cliques, qualquer utilizador pode aprender uma nova competência, acompanhar notícias em tempo real ou comunicar instantaneamente com alguém do outro lado do mundo.

Em Portugal, o crescimento da utilização da Internet é impressionante. Segundo o jornal Público, os resultados do Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (IUTICF), realizado em 2025, indicam que quase 90% da população residente com idade entre os 16 e os 74 anos utilizou a Internet nos três meses anteriores à entrevista.

Os desafios da era digital

Como "não há bela sem senão", a desinformação, o cyberbullying, a privacidade dos dados e a dependência tecnológica são questões que não têm resposta fácil.

Ao mesmo tempo, os ciberataques tornaram-se mais sofisticados e os dados pessoais passaram a ter um enorme valor económico.

A União Europeia tem avançado com legislação como a Lei dos Serviços Digitais e o AI Act, tentando acompanhar os desafios tecnológicos atuais. No entanto, a evolução tecnológica não tem esperado pela lei.

A Internet está a mudar outra vez

Com a Inteligência Artificial (IA) a ganhar cada vez mais espaço, a própria Internet está novamente em transformação.

A forma como pesquisamos informação, criamos conteúdos e interagimos online está a ser reescrita em tempo real, com ferramentas inteligentes a começarem a substituir pesquisas tradicionais e conteúdos gerados automaticamente a tornarem-se cada vez mais comuns.

Perante esta evolução acelerada, torna-se difícil prever como será a Internet daqui a dez anos. No entanto, assinalamos o Dia da Internet, de modo a reconhecer o impacto que conhecemos de uma tecnologia que redefiniu completamente a sociedade moderna.