Atenção com o pé no acelerador! Saiba onde vão estar “escondidos” os radares
Em Portugal há radares de velocidade por “todos os lados”… o objetivo é garantir a segurança rodoviária, obrigando os condutores a cumprirem os limites de velocidade. A PSP já lançou a lista com os locais onde os radares de velocidade vão estar em fevereiro de 2026. Saiba os locais, datas e horas.
Radares da PSP: fevereiro de 2026
Como é habitual, PSP partilhou a lista de locais por distrito onde vão estar os radares de velocidade móveis. Esta ação preventiva poderá ser útil, contudo lembrem-se que este planeamento é meramente indicativo, pelo que poderá haver alterações.
Veja a lista e locais dos radares da PSP para os próximos dias.
AVEIRO
- 23-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Universidade – Aveiro
- 27-fev – 08h00/12h00 – Avenida da Europa – Aveiro
BEJA
- 24-fev – 09h00 /12h00 – Rua Zeca Afonso
BRAGA
- 23-fev – 09h30/11h00 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 24-fev – 14h30/16h30 – Circular Urbana de Guimarães (Universidade)
- 25-fev – 08h30/10h30 – E.N14 – Vila Nova de Famalicão (Av. Santiago de Gavião)
- 27-fev – 14h00/17h00 – Circular de Barcelos
CASTELO BRANCO
- 25-fev – 08h30/10h30 – EN 233 – Buenos Aires – Castelo Branco
COIMBRA
- 23-fev – 09h00/12h00 – Avenida Dr. Mário Soares – Fig. Foz
- 25-fev – 09h00/12h00 – IC3 – Coimbra
- 27-fev – 09h00/12h00 – EN 341- Coimbra
ÉVORA
- 24-fev – 09h30/12h00 – Bairro da Comenda, Estrada Redondo – Évora
- 26-fev – 10h00/12h30 – IP2 ao Gil – Estremoz
FARO
- 23-fev – 09h00/12h00 – Avenida V6 – Portimão
LEIRIA
- 23-fev – 09h00/12h00 – Estrada da Nazaré – Marinha Grande
- 25-fev – 09h00/12h00 – VCI – Alcobaça
- 27-fev – 09h00/12h00 – Avenida Nogent Sur Marne, Nazaré
LISBOA
- 23-fev – 08h30/11h30 – Estrada Nacional 250 – Baratã – Algueirão – Sintra
- 23-fev – 13h30/16h00 – Avenida Eng. Duarte Pacheco – Queluz
- 24-fev – 09h00/12h00 – Estrada dos Salgados – Amadora
- 24-fev – 14h00/16h00 – Estrada N117 – Amadora – Restelo
- 26-fev – 14h00/17h00 – Avenida da Índia – Lisboa
PORTALEGRE
- 20-fev – 09h00/11h00 – EN 373 – ELVAS
- 23-fev – 09h00/11h00 – Avenida de Badajoz – ELVAS
- 27-fev – 08h00/11h00 – Av.ª Badajoz – PORTALEGRE
PORTO
- 24-fev – 13h00/20h00 – Estª Circunvalação, Matosinhos
- 26-fev – 13h00/20h00 – R. Gomes Amorim , Póvoa de Varzim
- 27-fev – 13h00/20h00 – Via Ardegães, Maia
SANTARÉM
- 23-fev – 09h00/12h00 – EN 3 Calçadinha – Santarém
VILA REAL
- 25-fev – 14h00/17h30 – Rua da Paz – Chaves
- 26-fev – 08h00/12h00 – Av. Aurelino Barrigas – Vila Real
AÇORES
Ponta Delgada
- 23-fev – 08h00/16h00 – Ribeirinha – R. Grande
- 25-jan – 16h00/24h00 – Avenida Alberto I Príncipe do Mónaco – Santa Clara – PDL
Angra
- 23-fev – 08h00/16h00 – Chanoca, São Bartolomeu, Angra Heroísmo
- 24-fev – 08h00/16h00 – Estrada Regiona, Terra do Pão, S.Mateus, Angra Heroísmo