Cabo de carregamento de carro eléctrico atravessado no passeio é legal?

Com o crescimento dos veículos elétricos em Portugal, muitos condutores que não têm garagem privada recorrem a extensões elétricas para carregar o carro estacionado na via pública. Mas afinal… é legal passar o cabo pelo passeio até ao carro?

Cabo de carregamento atravessado no passeio! O que diz o Código da Estrada?

O Código da Estrada (artigo 99.º – Trânsito de peões, artigo 24.º – Princípio geral e artigo 163.º – Colocação de objetos na via pública) estabelece que os passeios destinam-se exclusivamente à circulação de peões. Qualquer obstáculo que comprometa a segurança ou a mobilidade pode ser considerado infração.

Um cabo elétrico atravessado no passeio pode:

Criar risco de queda para peões

Dificultar a circulação de pessoas com mobilidade reduzida

Bloquear carrinhos de bebé ou cadeiras de rodas

Mesmo que esteja “bem preso” ou protegido com borracha, continua a ocupar espaço público.

Dependendo da situação, um cabo de carregamento de carro eléctrico atravessado no passeio pode enquadrar-se como:

Ocupação indevida da via pública

Colocação de objeto que prejudique a segurança rodoviária

Falta de licença municipal (em alguns concelhos)

As coimas variam, mas podem facilmente ultrapassar os 60€ e aumentar se houver risco para terceiros.

Apesar de ser uma prática cada vez mais comum, passar o cabo de carregamento pelo passeio não é, regra geral, permitido e pode resultar em multa ou responsabilidade em caso de acidente.