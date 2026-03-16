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Vendas de elétricos passam 1,1 milhões em fevereiro! Europa acelera e EUA perdem tração

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Pedro Simões

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  1. Byte Bandit says:
    16 de Março de 2026 às 09:00

    Nos EUA tiraram os incentivos e as vendas de elétricos caíram 36%. Coincidência? Talvez… ou então alguém decidiu que “energia do futuro” era voltar ao passado e ver se pega outra vez.

    Responder
  2. guilherme says:
    16 de Março de 2026 às 09:10

    Na América já sabemos a causa “Trump e petróleo”.

    O Teump ficou amuado quando os seus generais lhe fizeram que não tem forma de meter a marinha americana no estreito de Ormuz a fazer escolta aos petroleiros pois podia sofrer baixas pesadas a marinha americana.

    Resumindo agora o Big Daddy decidiu vir chorar para a comunicação social que a Europa e NATO não ajudam a resolver o conflito enviando os seus barcos para o estreito.
    lol não quer que afundem os seus barcos mas não se importa de lixar a vida de outras pessoas que não iniciaram o conflito.

    Não sei como existe pessoas a defender este maluco.

    Sobre a questão em si sou mais pragmático sou a favor que exista eléctrico, gasóleo, gasolina, etanol, gás… o comprador é que deveria decidir.

    Responder
  3. acela says:
    16 de Março de 2026 às 09:16

    uiii tanta acceleracao

    Responder
  4. há cada gajo says:
    16 de Março de 2026 às 09:17

    Os EUA perdem tração por causa das alterações aos incentivos e porque a quebra das receitas fiscais com origem no redução do consumo de combustíveis irá ser compensada pela cobrança de impostos aos VE´s em função dos km percorridos por estes. Ou seja, a realidade vem ao de cima… !

    Responder

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