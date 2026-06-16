Cybercab: documentos revelam detalhes do robotáxi da Tesla

Os primeiros dados oficiais do Cybercab chegaram por uma via inesperada: documentos regulatórios americanos. Mais especificamente, da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (em inglês, EPA).

A Tesla tem mantido segredo sobre os detalhes técnicos do Cybercab, o seu aguardado veículo autónomo de dois lugares.

Contudo, a EPA revelou de forma involuntária o que a marca de Elon Musk ainda não tinha anunciado oficialmente, dando a conhecer vários detalhes do robotáxi.

Motor, peso e autonomia

De acordo com os documentos submetidos pela Tesla à EPA, amplamente citados pela imprensa norte-americana, o Cybercab chegará com um motor elétrico único de 219 cv, que alimenta as rodas dianteiras.

O peso deverá ficar nos cerca de 1412 kg, num valor razoável para um veículo elétrico desta categoria.

A bateria deverá ter uma capacidade de aproximadamente 50 kWh, com uma autonomia estimada de pouco menos de cerca de 450 km no ciclo combinado da EPA.

Estes valores devem ser encarados com alguma cautela até testes independentes confirmarem os números reais.

Curiosamente, os documentos indicam "tração integral" como modo de condução durante os testes, mas o sistema de travagem regenerativa aponta apenas para as rodas da frente, o que leva a crer que se trata de um erro nos documentos, sendo o carro efetivamente de tração dianteira.

Vai ter volante?

A grande questão que paira sobre o Cybercab continua sem resposta definitiva: chegará mesmo sem volante nem pedais?

Nas várias comunicações que fez sobre o Cybercab, a Tesla garantiu que sim. No entanto, a empresa tem prometido condução totalmente autónoma há mais de uma década sem cumprir os prazos anunciados.

De qualquer forma, os documentos da EPA oferecem, pela primeira vez, uma visão mais clara do que o Cybercab deverá ser.