Só faltava esta: China apresenta uma sanita que se desloca sozinha pela casa

A China voltou a surpreender o mundo da tecnologia com um robô-sanita com navegação autónoma, pensado para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Chama-se Xiaoban, e a ideia é simples: em vez de ir à casa de banho, a casa de banho desloca-se até si.

Durante a Shanghai International Aged Care, Assistive Devices, and Rehabilitation Medical Expo, a Yueban, marca de tecnologia de acessibilidade do grupo Tuobang, apresentou o Xiaoban.

O dispositivo foi revelado numa recriação de ambiente doméstico real, onde os visitantes puderam observar o robô a sair da sua base de carregamento e a deslocar-se autonomamente até um quarto, sem qualquer ajuda humana.

O conceito inverte a lógica habitual: em vez de ser o utilizador a ir à casa de banho, é a sanita que se desloca até ele. Basta premir um botão no comando à distância ou dar uma instrução de voz, e o Xiaoban trata do resto.

Navegação inteligente e sem obstáculos, com higiene completa

A navegação precisa e o desvio de objetos domésticos são possíveis graças ao processamento combinado de dados recolhidos por um conjunto robusto de sensores eletrónicos, incluindo sensores laser e LiDAR para mapeamento dos espaços, sensores ultrassónicos para identificar mobiliário, portas e paredes, e sensores de deteção de nível para evitar quedas em degraus.

Tudo isto é gerido por um sistema de Inteligência Artificial que monitoriza o ambiente em tempo real, permitindo que o Xiaoban contorne obstáculos e chegue ao destino pretendido, seja junto à cama ou noutro ponto da casa, com total autonomia.

Depois de utilizado, o Xiaoban não precisa de intervenção humana para a limpeza. O equipamento inclui lavagem com água quente, secagem com ar quente e desinfeção por luz ultravioleta.

Um sistema de controlo de odores com escudo de espuma e filtros de carvão ativado garante a eliminação de todos os cheiros.

Preço e disponibilidade da sanita autónoma

O grande benefício operacional destacado pela Yueban é a facilidade de utilização, uma vez que o sistema elimina a necessidade de intervenções ou alterações dispendiosas na canalização existente da habitação.

O Xiaoban destina-se a uso doméstico, lares de idosos e outros contextos de cuidados assistidos.

Na China, o preço estará fixado em 28.999 yuan (o equivalente a cerca de 3700 euros), mas o valor varia entre as fontes. Quanto à disponibilidade internacional, a Yueban ainda não avançou com datas nem valores concretos para outros mercados.

Uma solução para um problema real

O sanita Xiaoban não é apenas uma curiosidade tecnológica, representando uma tentativa de dar resposta a um dos maiores desafios nos cuidados a idosos e na tecnologia de assistência: preservar a dignidade do utilizador enquanto se reduz o esforço físico e emocional de quem presta cuidados.

Num setor em crescimento acelerado, este robô pode ser um dos primeiros passos rumo a uma nova geração de equipamentos de apoio domiciliário verdadeiramente autónomos.