Só faltava esta: China apresenta uma sanita que se desloca sozinha pela casa
A China voltou a surpreender o mundo da tecnologia com um robô-sanita com navegação autónoma, pensado para idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Chama-se Xiaoban, e a ideia é simples: em vez de ir à casa de banho, a casa de banho desloca-se até si.
Durante a Shanghai International Aged Care, Assistive Devices, and Rehabilitation Medical Expo, a Yueban, marca de tecnologia de acessibilidade do grupo Tuobang, apresentou o Xiaoban.
O dispositivo foi revelado numa recriação de ambiente doméstico real, onde os visitantes puderam observar o robô a sair da sua base de carregamento e a deslocar-se autonomamente até um quarto, sem qualquer ajuda humana.
O conceito inverte a lógica habitual: em vez de ser o utilizador a ir à casa de banho, é a sanita que se desloca até ele. Basta premir um botão no comando à distância ou dar uma instrução de voz, e o Xiaoban trata do resto.
🤣 Chinese brand Yueban has unveiled a smart toilet on wheels
With the press of a button, the device drives itself to the user, eliminating the need to walk to the bathroom. The company says it is designed primarily for elderly people and those with limited mobility.
After use,… pic.twitter.com/gDBZPuh9Lj
— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
Navegação inteligente e sem obstáculos, com higiene completa
A navegação precisa e o desvio de objetos domésticos são possíveis graças ao processamento combinado de dados recolhidos por um conjunto robusto de sensores eletrónicos, incluindo sensores laser e LiDAR para mapeamento dos espaços, sensores ultrassónicos para identificar mobiliário, portas e paredes, e sensores de deteção de nível para evitar quedas em degraus.
Tudo isto é gerido por um sistema de Inteligência Artificial que monitoriza o ambiente em tempo real, permitindo que o Xiaoban contorne obstáculos e chegue ao destino pretendido, seja junto à cama ou noutro ponto da casa, com total autonomia.
Depois de utilizado, o Xiaoban não precisa de intervenção humana para a limpeza. O equipamento inclui lavagem com água quente, secagem com ar quente e desinfeção por luz ultravioleta.
Um sistema de controlo de odores com escudo de espuma e filtros de carvão ativado garante a eliminação de todos os cheiros.
Preço e disponibilidade da sanita autónoma
O grande benefício operacional destacado pela Yueban é a facilidade de utilização, uma vez que o sistema elimina a necessidade de intervenções ou alterações dispendiosas na canalização existente da habitação.
O Xiaoban destina-se a uso doméstico, lares de idosos e outros contextos de cuidados assistidos.
Na China, o preço estará fixado em 28.999 yuan (o equivalente a cerca de 3700 euros), mas o valor varia entre as fontes. Quanto à disponibilidade internacional, a Yueban ainda não avançou com datas nem valores concretos para outros mercados.
Uma solução para um problema real
O sanita Xiaoban não é apenas uma curiosidade tecnológica, representando uma tentativa de dar resposta a um dos maiores desafios nos cuidados a idosos e na tecnologia de assistência: preservar a dignidade do utilizador enquanto se reduz o esforço físico e emocional de quem presta cuidados.
Num setor em crescimento acelerado, este robô pode ser um dos primeiros passos rumo a uma nova geração de equipamentos de apoio domiciliário verdadeiramente autónomos.