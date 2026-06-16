iOS 27 resolve os três problemas mais irritantes da app Mensagens

A Apple concentrou-se fortemente na otimização do iOS 27, trazendo várias melhorias de desempenho para diversas ferramentas nativas. Entre as várias novidades, a aplicação Mensagens recebeu correções importantes para falhas que há muito incomodavam os utilizadores.

Envio automático de mensagens que falharam

Anteriormente, quando uma tentativa de envio falhava, o utilizador era obrigado a abrir manualmente a aplicação e carregar no botão de repetição. Se saísse rapidamente para o ecrã principal após enviar um texto, corria o risco de só notar a falha muito mais tarde.

Com a chegada do iOS 27, esta situação muda radicalmente. O sistema passa a tentar reenviar qualquer mensagem pendente de forma totalmente autónoma, garantindo que a comunicação seja concluída sem intervenção manual do utilizador.

Fim do bloqueio no envio de ficheiros multimédia

Quem utiliza o iMessage conhece bem o cenário de enviar uma fotografia pesada e ver a barra de progresso azul estagnar no topo do ecrã. Até que essa transferência terminasse, todas as mensagens de texto subsequentes ficavam retidas numa fila de espera frustrante.

A nova atualização elimina por completo este "trânsito". Agora, cada elemento enviado possui o seu próprio processo independente, o que significa que um ficheiro lento já não vai impedir a entrega imediata dos restantes textos ou vídeos.

Sincronização perfeita das Mensagens entre todos os dispositivos

Por fim, a Apple focou-se na consistência do ecossistema ao melhorar a comunicação entre plataformas. Era comum alternar entre o iPhone e o Mac e deparar-se com conversas desatualizadas, mensagens em falta ou fora de ordem cronológica.

No iOS 27, o processo de sincronização em segundo plano foi substancialmente otimizado. Esta melhoria assegura que o histórico de conversação permaneça idêntico e atualizado, o que reduz drasticamente a probabilidade de atrasos ou falhas de sincronização entre os equipamentos.

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