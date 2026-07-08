Samsung revela processador dos seus novos dobráveis. Mas este fator pode desiludir

A Samsung confirmou oficialmente qual será o processador que irá equipar a sua próxima geração de smartphones dobráveis. No entanto, a estratégia de distribuição geográfica promete voltar a dividir as opiniões dos utilizadores.

O poder do Snapdragon 8 Elite Gen 5 nos novos dobráveis da Samsung

A revelação surgiu através de uma publicação conjunta entre a Samsung e a Qualcomm no Instagram. Embora os dispositivos não sejam mostrados de forma direta, o formato de ecrã sugere que se trata do Galaxy Z Fold 8, cujo painel principal deverá adotar uma proporção de 4:3 quando aberto.

Este modelo será acompanhado pelo Galaxy Z Fold 8 Ultra, que manterá o formato tradicional de livro, com ambos a partilharem o potente processador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy.

Esta variante exclusiva para a marca sul-coreana destaca-se por apresentar frequências ligeiramente superiores às da versão padrão. Enquanto o chip normal corre os seus núcleos principais a 4,61 GHz, a versão modificada para os novos dobráveis alcança os 4,74 GHz.

Estratégia de dupla plataforma regressa com o Exynos 2600

Apesar do entusiasmo em torno do chip da Qualcomm, a Samsung planeia manter a sua estratégia de segmentação regional. Esta decisão não afetará os modelos Fold, mas terá impacto direto no Galaxy Z Flip 8, que em mercados como o europeu e o sul-coreano será lançado com o processador Exynos 2600.

Trata-se de uma abordagem que costuma gerar controvérsia entre os consumidores europeus devido às diferenças históricas de rendimento.

Ainda assim, a Samsung tem vindo a melhorar substancialmente a sua linha de processadores próprios. O novo Exynos 2600 é fabricado através de um processo avançado de 2 nanómetros com arquitetura GAA, o que promete um salto grande na eficiência energética e na estabilidade térmica do equipamento.

Especificações técnicas e data de apresentação oficial

Em termos numéricos, o CPU do Exynos 2600 promete ser 39% mais potente que a do seu antecessor, enquanto a gráfica Xclipse 960 duplica o desempenho em tarefas complexas e melhora o suporte para ray tracing em 50%.

No campo da inteligência artificial, a nova NPU regista uma evolução de 113%, facilitando o processamento local de Large Language Models. No que toca à autonomia e câmaras, os rumores apontam para baterias de 4800 mAh no Galaxy Z Fold 8 e de 5000 mAh na versão Ultra, que contará ainda com um sistema fotográfico de três lentes.

Os novos dobráveis da gigante tecnológica vão correr a interface One UI 9.0 baseada no sistema operativo Android. A apresentação oficial de toda a gama está agendada para o próximo evento Galaxy Unpacked, que deverá realizar-se no dia 22 de julho de 2026.

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