Apple Intelligence anima o mercado e as ações da Apple atingem um recorde

Os anúncios da Apple na keynote de ontem animaram o mercado. Foram incrementos sustentados, seguros e com a introdução de players importantes na ferramenta que promete mudar a forma como o utilizador interage com o iPhone. Na reação a estes anúncios, as ações da Apple bateram novo recorde à boleia do Apple Intelligence.

Apple Intelligence... a IA da Apple já fatura!

Os investidores da Apple estão a reagir fortemente aos anúncios da empresa na WWDC, com um sentimento positivo em relação ao iOS 18 e à revelação da Apple Intelligence em particular.

As ações da empresa AAPL atingiram hoje novos máximos históricos na bolsa de valores, ultrapassando os 207 dólares, com uma subida de 7% no dia.

A sensação que existia há meses é que a Apple estaria a ficar para trás no domínio da IA. Este tema é atualmente a tendência para os investimentos em tecnologia. Como tal, a Apple demonstrou os seus pontos fortes com uma série de funcionalidades relevantes para os clientes que integram a inteligência artificial nas experiências do iPhone.

A Apple Intelligence, a partir do iOS 18 no final deste ano e com funcionalidades adicionais a serem lançadas no início do próximo ano, traz a tecnologia de IA generativa para a base de mil milhões de clientes da Apple.

Esta nova área IA no iOS utiliza uma combinação de modelos no dispositivo e na cloud. Os utilizadores podem ser ajudados a escrever com funcionalidades de revisão e geração de texto, clarificar as suas notificações com resumos automáticos e definição de prioridades, gerar emojis e imagens de desenhos animados em tempo real e muito mais.

Siri mais inteligente e com capacidade de aprender

A Inteligência da Apple também irá alimentar uma encarnação totalmente nova da Siri, que será mais pessoal e muito mais consciente do contexto.

A empresa der Cupertino afirmou que todas as funcionalidades da Apple Intelligence serão oferecidas gratuitamente, mas os investidores estão provavelmente a apostar que o lançamento ajudará a impulsionar as atualizações do iPhone, com o ciclo do iPhone 16 a arrancar no outono.

De um modo geral, também estão a ajustar as suas expectativas, depois das preocupações de que a Apple ficasse para trás de rivais como a Microsoft e a Google na era da IA.

A empresa também mostrou como está a integrar o ChatGPT profundamente na experiência do iOS e do Mac, como um recurso quando os modelos da Apple Intelligence não conseguem responder adequadamente à consulta do utilizador.

Atualmente, não está claro qual é a relação financeira entre a Apple e a OpenAI, mas parece uma oportunidade de gerar investimento de longo prazo para a Apple, semelhante ao acordo de pesquisa que vê a Google pagar anualmente cerca de 20 mil milhões de euros para ser o mecanismo de pesquisa predefinido no Safari.