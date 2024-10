iPhone 16 Pro Max foi agora coroado como o novo rei das selfies da DXOMARK

Quando a Apple apresentou o iPhone 16 Pro Max focou-se de forma clara nas suas capacidades de fotografia, que teriam ainda mais qualidade face ao modelo anterior. Os testes da DXOMARK não têm revelado isso, colocando este smartphone num patamar abaixo do esperado. Um novo teste vem enaltecer o iPhone 16 Pro Max e coroá-lo como o novo rei das selfies da DXOMARK.

O novo rei das selfies da DXOMARK

Apesar de não ser o foco da fotografia dos smartphones, as selfies estão sempre presentes e muitos usam as câmaras frontais de forma recorrente. Assim, e tal como é feito para as câmaras traseiras, importa também testar e avaliar as câmaras frontais.

A DXOMARK avaliou agora o iPhone 16 Pro Max neste campo e determinou como este se equipara à concorrência. Curiosamente, e nesta área, o smartphone da Apple mostrou ser o que de melhor temos por agora para as selfies.

Resultados do iPhone 16 Pro Max

Em termos de pontos positivos identificados, destaque para a exposição precisa e ampla gama dinâmica, bem como o alto contraste em ecrãs HDR. Há ainda a focagem automática fiável e ampla profundidade de campo e elevados níveis de detalhe, tanto no modo de fotografia como no modo de vídeo, e a ampla abertura simulada e efeito bokeh natural no modo retrato.

No campo oposto, nos pontos negativos, temos ruído em fotos e vídeos. Há ainda problemas com o equilíbrio de brancos refletido nas fotos e diferenças ocasionais de nitidez entre os fotogramas de vídeo ao caminhar durante a gravação.

A primeira vitória destas câmaras

O Apple iPhone 16 Pro Max apresentou excelentes resultados nos testes DXOMARK Selfie. Garantiu a primeira posição no ranking, apesar de utilizar hardware de câmara frontal muito semelhante ao modelo do ano passado e apenas pequenas melhorias do software.

Nos testes, os ficheiros de imagem HEIC da Apple com dados HDR incorporados pareciam impressionantes quando visualizados num ecrã HDR dedicado. Os resultados de imagem e vídeo foram impressionantes na aplicação Photo no macOS Sonoma num ecrã XDR e na aplicação Photo no ecrã do iPhone 15 Pro Max, com uma renderização mais brilhante e vívida do que nunca.