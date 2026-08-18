Próximo iPhone 18 Pro poderá ser muito mais rápido! Mas vai custar uma fortuna

Os futuros processadores da Apple para o iPhone 18 Pro vão adotar uma tecnologia revolucionária de 2 nanómetros da TSMC. No entanto, esta evolução no desempenho terá um impacto direto e muito expressivo na carteira dos consumidores.

A transição para a tecnologia de 2 nanómetros

A Apple prepara-se para ser a primeira empresa a adotar o processo de fabrico de 2 nanómetros da TSMC para dar vida aos chips A20 e A20 Pro. Esta nova geração de componentes deverá equipar os futuros iPhone 18 Pro, Pro Max e o especulado modelo Ultra.

Para além da redução do tamanho do transístor, a grande novidade reside na estreia da arquitetura Gate-All-Around (GAA). Ao contrário do design FinFET utilizado atualmente, que envolve o canal em três lados, a estrutura GAA cobre os quatro lados do canal de silício.

Esta mudança garante um controlo muito mais rigoroso sobre a corrente elétrica, o que reduz drasticamente o desperdício de energia.

Ganhos enormes de velocidade no iPhone 18 Pro

De acordo com informações partilhadas por fontes do setor na rede social Weibo, esta evolução tecnológica vai traduzir-se em melhorias de desempenho verdadeiramente assinaláveis. Estima-se que a capacidade de processamento destes novos chips seja cerca de 18% superior à da geração anterior.

Paralelamente, a eficiência energética será um dos grandes destaques desta atualização de hardware. As fugas de informação apontam para uma redução no consumo de energia que pode chegar aos 30%, o que se traduzirá numa autonomia maior para os utilizadores.

Infelizmente, todas estas inovações tecnológicas trazem consigo um custo de produção extremamente elevado que a Apple terá de suportar. Os relatos indicam que o custo de aquisição de cada processador A20 poderá disparar para valores próximos dos 280 dólares, um aumento de quase 80% face à geração A19.

Leia também: