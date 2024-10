Aproveite! Esta ferramenta traz a atualização 24H2 do Windows 11 aos PCs mais antigos

Os requisitos impostos pela Microsoft para o Windows 11 deixam este sistema fora de muitos PCs que o conseguiam correr sem problemas. As razões são conhecidas e já muito debatidas. Agora, uma nova ferramenta promete ajudar os utilizadores e garantir que conseguem instalar a atualização 24H2 do Windows 11 para os PCs mais antigos. Vamos conhecer o Flyby11!

Atualização 24H2 do Windows 11 aos PCs mais antigos

O Rufus é uma conhecida e popular ferramenta para criação de suportes USB para o Windows 11. Esta ferramenta viu chegar uma nova versão e ajuda a contornar os requisitos da versão 24H2 do Windows 11. Usa um script PowerShell chamado Fido que ajuda a aceder ao site oficial da Microsoft para descarregar o ISO desta versão do Windows.

Recorrendo a este mesmo script Fido, o programador Belim desenvolveu agora uma nova ferramenta que ajuda a contornar os requisitos do Windows 11 (24H2) com alguns cliques. Este programador já fez várias aplicações de personalização e ajustes de terceiros para o Windows, como o editor e tweaker de registo de um clique lançado recentemente.

A nova ferramenta chama-se Flyby11 e utiliza o método de desvio de configuração do servidor. Este, basicamente, ignora a verificação de requisitos como CPU, TPM, arranque seguro, entre outros. A primeira versão desta aplicação já foi lançada no GitHub e, por isso, o programador não registou nenhuma alteração nas notas de lançamento.

Flyby11 é a ferramenta que vai ajudar muitos utilizadores

O método nativo, que o autor também recomenda, ignora os requisitos utilizando o método de configuração do servidor para realizar uma atualização local para o Windows 11. O segundo método utiliza o ajuste do registo introduzido pela recente atualização do Rufus.

Quem quiser experimentar, pode descarregar a ferramenta Flyby11 do seu repositório oficial do GitHub. No entanto, como sempre, a melhor forma de testar aplicações não oficiais pode ser numa máquina virtual. No entanto, o Windows 11 24H2, tal como outros métodos de bypass, não funcionará com CPUs muito antigos que não possuam instruções SSE4.2 e PopCnt.

De notar que a app ainda não foi assinada e, portanto, é provável que o Defender da Microsoft a sinalize como suspeita. Ainda assim, e face ao que oferece, o Flyby11 é uma ferramenta excelente para manter qualquer PC mais antigo com a mais recente versão do Windows 11 e assim manter-se protegido.