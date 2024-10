App “Localizar o meu dispositivo” do Android está mais segura com a autenticação biométrica

A aplicação "Localizar o meu dispositivo" é um elemento essencial para muitos utilizadores do Android. Garante que a qualquer momento estes podem ser detetados em caso de perda e, se necessário, mostrar a sua posição ou, no limite, terem os dados apagados. Esta app recebe agora uma nova opção de segurança que torna esta informação ainda mais segura.

Em maio deste ano, foi noticiado que a Google poderia estar a trabalhar num login biométrico para a aplicação "Localizar o meu dispositivo", e agora finalmente apareceu a nova funcionalidade. A novidade foi encontrada no código da aplicação, na sua versão 3.1.173-1. De notar que a Google ainda não apresentou a nova opção oficialmente.

A nova funcionalidade permite fazer login na aplicação usando autenticação biométrica ou PIN. Agora, o "Localizar o meu dispositivo" exige que insira a sua palavra-passe ao abrir a aplicação. Pode marcar a caixa "Não perguntar novamente" se isso for um incómodo, mas torna-se muito menos segura. Qualquer pessoa com acesso ao smartphone Android desbloqueado pode entrar na app e mexer na lista de dispositivos.

Mesmo com esta nova funcionalidade, quem não configurou uma opção biométrica para desbloquear o ecrã, terá de inserir a palavra-passe da conta Google na aplicação Android. O início de sessão biométrico parece estar ativado por defeito na aplicação "Localizar o meu dispositivo", o que é diferente de quando foi descoberto pela primeira vez em maio. Nessa altura era apenas uma opção que se podia desativar.

Além disso, a aplicação "Localizar o meu dispositivo" pode estar a receber um novo layout para utilizadores de tablets. Atualmente, e nos tablets, a aplicação tem um design da zona inferior onde pode deslizar para cima para revelar mais opções e para baixo para as esconder, como nos smartphones. No entanto, o novo layout muda para um painel lateral nos tablets, abrindo mais espaço para o mapa.

Para já, parece que este painel lateral pode não ser redimensionável, mas, como este novo visual ainda não é oficial, está sujeito a alterações por parte da Google. De momento, não está claro quando é que a nova interface dos tablets será lançada ao público. Quanto à opção de login biométrico, deverá estar disponível em breve com uma atualização para a aplicação "Localizar o meu dispositivo".

Esta é uma opção bastante necessária e a Google mostra estar focada na segurança do Android ao trazer esta novidade. Ao proteger mais a lista dos dispositivos do utilizador, garante que estes estão com um acesso limitado e assim acabam por ficar com uma segurança ainda maior.