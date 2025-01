Não pode migrar para o Windows 11? Linux é a solução que os especialistas recomendam

O fim do Windows 10 é um dado adquirido. A Microsoft ditou o dia 14 de outubro para que isso aconteça e por isso a migração para o Windows 11 é inevitável. Ainda assim, muitos simplesmente não podem ou não querem que isso aconteça e para esses, a solução existe. O que os especialistas recomendam nesse caso é a utilização de uma distribuição Linux.

Com os hackers a aguardar a chegada da data do fim do Windows 10, os especialistas da ESET Alemanha confirmaram que não adianta permanecer no sistema operativo anterior da Microsoft. A evolução do malware e as táticas maliciosas dos hackers terão tempo suficiente para pensar num plano para aproveitar as vulnerabilidades que o Windows 10 terá.

Os relatórios determinam que esta mudança será ainda mais perigosa do que o fim do Windows 7. Se faz parte do grupo dos afetados pelo suporte, então pode estar interessado em saber mais sobre esta situação com as informações partilhadas. O debate sobre a mudança para o Windows 11 continua, mas agora os especialistas da ESET Alemanha resolveram alertar para as consequências de não o fazer, pois a situação torna-se mais grave do que o esperado.

Aparentemente, este já não é um evento semelhante à mudança do Windows 7 para o Windows 10. No final de 2019, apenas 20% permaneciam na versão antiga e em 2020 a grande maioria fez a atualização. Desta vez, são 65% os computadores que têm o Windows 10 e estão relutantes em migrar, o que aumenta a probabilidade de ataques. Devido aos requisitos necessários para o Windows 11, muitos podem não conseguir fazer esta mudança.

No entanto, o especialista Thorsten Urbanski recomenda que, neste caso, optem por migrar para Linux. Isto, claro, em vez de permanecer no Sistema operativo da Microsoft, o que é a pior opção.

Aconselhamos vivamente a todos os utilizadores que não esperem até outubro, mas que mudem imediatamente para o Windows 11 ou escolham um sistema operativo alternativo se o seu dispositivo não puder ser atualizado para o sistema operativo Windows mais recente. Caso contrário, os utilizadores expõem-se a riscos de segurança consideráveis ​​e tornam-se vulneráveis ​​a ataques cibernéticos perigosos e à perda de dados.

Dada esta mudança no suporte de segurança do Windows 10, o problema dos hackers aumenta porque já estariam a pensar numa estratégia de ataque no dia 14 de outubro de 2025. Ou seja, abrir-se-á uma brecha para estes cibercriminosos porque “conhecem muito bem estes números e estão à espera do dia em que o apoio termine”.