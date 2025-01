Quais os dispoitivos Apple mais rápidos do momento? A lista definitiva foi divulgada

A Apple tem apostado de forma clara em manter os seus smartphones e tablets no topo da lista dos dispositivos mais poderosos do mercado, com o iPhone e o iPad. Ainda que não exista uma comparação direta com o universo Android, estes mundos andam sempre próximos. Agora, surgiu mais uma lista interessante, que mostra quais os dispositivos Apple mais rápidos do momento.

A AnTuTu anunciou os dados do mês passado quando entrámos em janeiro. Quando olhamos para as listas anunciadas, verificamos que os tablets da marca superam as expectativas em termos de desempenho. Então, quais são os dispositivos mais rápidos da Apple neste momento?

Naturalmente, a questão que mais interessava aos utilizadores era o desempenho dos modelos do iPhone 16 lançados no ano passado. Como se sabe, o facto de os modelos standard e Pro da série terem sido alimentados por processadores diferentes durante vários anos levantou questões sobre sérias diferenças de desempenho.

De acordo com a última lista partilhada pelo AnTuTu, o produto Apple mais rápido de dezembro é o iPad Pro de 11 polegadas de 2024 com 2 milhões 549 mil 548 pontos. A pontuação do tablet seguintes é de 2 milhões 521 mil 855 para o modelo de 13 polegadas. A lista segue depois com o iPad Pro 6 (12,9 polegadas)com 2.119.662 pontos.

O smartphone mais rápido da marca é atualmente o iPhone 16 Pro. O modelo, que recebeu um total de 1 milhão 725 mil 101 pontos, é seguido pelo seu irmão mais velho iPhone 16 Pro Max com 1 milhão 715 mil 431 pontos. Não há outro telefone da empresa na lista anunciada.

Esta é uma lista que está em constante atualização, dependendo sempre dos testes que forem realizados pelos utilizadores. Ainda assim, mostra como a Apple aposta nos seus dispositivos móveis em termos de potência e capacidade de utilização.

Fica também claro que o iPad é uma base onde a Apple ainda tem muito espaço para oferecer ainda mais aos utilizadores. Muitos indicam que pode substituir um MacBook, bastando apenas a Apple desenvolver o software necessário e adaptado para uma utilização mais alargada.