Apple Vision Pro têm um modo de “visão noturna” que está a desafiar os utilizadores

Ainda não se conhecem todas as capacidades dos Apple Vision Pro. No entanto, os óculos de realidade espacial têm um modo de “visão noturna” tão avançado que as pessoas andam com eles "às escuras"!

Modo de desenvolvimento do Vision Pro esconde a "visão noturna"

A Apple tem dado apenas alguns pormenores sobre as capacidades globais dos seus óculos de realidade computacional e ainda pouco vimos do poderoso visionOS e do seu leque de aplicações.

De facto, atualmente, na iteração 2.6, existem milhares de aplicações disponíveis e, no futuro, com a parceria com a Sony, veremos mais compatibilidade do que nunca.

No entanto, há quem tenha encontrado outro tipo de utilização, uma funcionalidade "escondida": ver no escuro.

Esta ferramenta não é nativa, resulta da ação de uma app que permite esta tal "visão noturna".

Apple Vision Pro: será mesmo possível este tipo de tecnologia?

Para compreender porque é que um modo de visão noturna pode ser forçado nos Apple Vision Pro, temos de nos lembrar que o dispositivo tem uma dúzia de câmaras e cinco sensores 3D, incluindo um sensor LiDAR de alta profundidade.

E são precisamente estes últimos que permitem a visão noturna, que tecnicamente não é de todo visão noturna.

O programador conhecido no Twitter (X) como Surya publicou há algum tempo na rede social alguns vídeos em que mostra como obter uma visão completa das divisões de uma casa sem necessidade de luz.

Para tal, utiliza o modo de programador do visor e tira partido dos sensores 3D do visor, capazes de mapear todos os locais e compor o campo de visão.

Conjunto de sensores que permitem que a magia aconteça

Estes sensores são capazes de reconhecer distâncias e volumes de objetos e paredes para criar uma espécie de malha virtual que, como explica Surya, é capaz de distinguir diferentes elementos como paredes, pisos, janelas ou portas pela cor.

No entanto, pelo que vimos nos seus vídeos, parece que não está a correr muito bem.

Além disso, não é recomendável utilizá-lo com maior ou menor regularidade se tivermos em conta que cria as formas em tempo real e que não temos uma visão completa do espaço de forma contínua, como acontece quando temos os Vision Pro em modo normal.

Para tirar partido desta funcionalidade, existem aplicações gratuitas que permitem tirar partido desta capacidade, mas não são lá muito "recomendáveis" numa utilização mais alternativa!