One UI 7 tornará o Samsung Galaxy S24 mais rápido nesta função essencial

Estamos a poucos dias de conhecer muitas novidades da Samsung em muitas áreas. A gigante coreana vai revelar o Galaxy S25 e com ele trará também a One UI 7, baseada no Android 15. Esta versão chegará a mais equipamentos e com vantagens. A mais recente descoberta vem para o Samsung Galaxy S24, que se tornará mais rápido nesta função essencial.

A Samsung está a meio da fase de testes beta públicos para o One UI 7 baseado no Android 15. A última iteração desta skin fará a sua estreia oficial estável com a próxima série Galaxy S25, com lançamento previsto para 22 de janeiro.

Depois disso, a atualização deverá ser implementada nos dispositivos Samsung mais antigos, começando pela família Galaxy S24. A preparar esta chegada, surgem agora novidades. Uma nova publicação no X do conhecido leaker chinês Ice Universe traz boas notícias sobre a velocidade de desbloqueio de impressões digitais nos Galaxy S24 da Samsung.

Este será mais rápido e o som aparentemente mais nítido também, como demonstrado no vídeo publicado e que mostra o desbloqueio num Galaxy S24 Ultra. Os Galaxy S24 já possuem o melhor hardware para a velocidade de desbloqueio de impressões digitais. Para isso usam sensores ultrassónicos que são mais rápidos que os óticos (e também funcionam com as mãos molhadas).

Este tem sido um recurso diferenciador para a linha flagship da Samsung. Embora agora os concorrentes estejam a recuperar, mas os soluços no software One UI por vezes tornam a experiência de desbloqueio desnecessariamente lenta.

Isto aparentemente vai mudar com o One UI 7. As animações parecem ter sido melhoradas e tornadas mais rápidas. Antes era necessário desativar as animações de desbloqueio para sentir qualquer velocidade, embora ainda exista espaço para melhorias nesta área. De qualquer forma, Ice Universe afirma que a experiência será mais rápida do que na One UI 6, e isso é de louvar.

Esta novidade chegará supostamente ao próximo One UI 7 beta, que poderá ser lançado nos próximos dias. A Samsung prepara-se para ter esta atualização acessível e pronta para testes, para preparar a chegada da versão final da sua atualização para o Android 15.