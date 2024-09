Fotografia do iPhone 16 Pro Max foi avaliada pela DXOMARK e ficou abaixo da concorrência

Com o iPhone 16 Pro Max a começar a chegar aos seus utilizadores, é hora de começar a ver as avaliações e as opiniões. Uma das mais relevantes é mesmo a que vem da DXOMARK, que com os seus testes avalia a qualidade de várias áreas. A referente à fotografia foi agora conhecida, com o iPhone a ficar no top, mas ainda assim atrás de alguma da sua concorrência direta.

DXOMARK avaliou a fotografia do iPhone 16 Pro Max

Tal como os seus antecessores, o mais recente flagship da Apple, o iPhone 16 Pro Max, obteve um desempenho muito bom nos testes de câmara DXOMARK. Alcançou uma pontuação geral que o coloca entre os melhores smartphones para imagem. Ainda assim, tem à sua frente o Honor Magic6 Pro, o Google Pixel 9 Pro XL e o Huawei Pura 70 Ultra.

O iPhone 16 Pro Max brilhou especialmente no modo de vídeo, onde apresentou melhores resultados do que qualquer outro dispositivo móvel testado. Supera significativamente o seu principal concorrente, o Samsung Galaxy S24 Ultra, neste aspeto e também na fotografia.

Bons resultados, mas atrás da concorrência direta

Embora o hardware da câmara principal do Pro Max tenha permanecido praticamente inalterado relativamente ao modelo anterior, a Apple ainda conseguiu fazer melhorias em áreas de qualidade de imagem e desempenho da câmara. No modo de vídeo, o novo iPhone conseguiu voltar a ocupar o primeiro lugar, graças aos excelentes resultados dos testes em resolução 4K e com uma taxa de fotogramas variável de 60 fps.

Além disso, o flagship da Apple vem com um novo modo 4K/120fps e uma gama de modos “Pro” que permitem a personalização das definições. Estas não estão disponíveis nos concorrentes. No modo de fotografia, a câmara beneficiou de um processamento melhorado e de novas opções de edição.

A taxa geral de melhoria no desempenho da câmara parece ser mais lenta do que nos anos anteriores. Em comparação com a concorrência, os utilizadores do novo iPhone beneficiam da introdução de novas funcionalidades de imagem.

Embora o 16 Pro Max tenha melhorado visivelmente em termos de fotografia e vídeo, este não é o caso do zoom. Nos testes não se notaram qualquer melhoria específica na textura com a nova câmara ultra-wide de 48 MP em comparação com a 15 Pro Max. Também foi detetado uma falta de consistência na qualidade da imagem em toda a gama de zoom tele, com uma queda notável nos detalhes nas definições tele entre 2x e 5x.