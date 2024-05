Apple Watch é à prova de água? E posso usar no chuveiro?

Há utilizadores que usam o Apple Watch o dia inteiro, inclusive durante a natação, o banho ou enquanto lavam a louça. Mas quão à prova de água é o Apple Watch? E quanto ao suor e à chuva? Neste artigo, explicamos se o Apple Watch é à prova de água e como pode evitar danos causados pela humidade.

Um relógio como o Apple Watch é preferível ser usado o dia inteiro, inclusive durante a prática de desporto e banhos. Felizmente, o Apple Watch é resistente à água (usualmente referido como à prova de água), embora haja diferenças entre os modelos. Por exemplo, pode nadar com um Apple Watch? Nesta dica, explicamos quão resistente à água é o Apple Watch.

À prova de água vs resistente à água: o que dizer do Apple Watch?

O Apple Watch é resistente à água, mas não "à prova de água", se este à prova de água for levado à raiz do seu significado. Agora, se o termo "à prova de água" quiser referir que o Apple Watch não sofrerá danos com o contacto com a água, isso é outro assunto, como refere a própria Apple.

Na verdade, as certificações focam-se sim na capacidade do dispositivo ser resistente à água. Isso significa que o smartwatch da Apple é capaz de resistir a certo nível de contacto com a água. Podes usar o Apple Watch, por exemplo, enquanto lava as mãos, caminha à chuva e pratica desporto. O suor não é um problema, mas deve evitar tanto quanto possível a imersão total e jatos de água forte.

Para desportos aquáticos como mergulho, esqui aquático e outras atividades aquáticas radicais, recomendamos escolher o Apple Watch Ultra. Este já é mais "à prova de água", mas também tem limites para essa resistência, atenção!

Aqui está uma tabela que mostra a resistência à água de cada modelo.

O Apple Watch Series 1 e o Apple Watch (1.ª geração) têm uma classificação de resistência à água IPX7 de acordo com a norma IEC 60529.

de acordo com a norma IEC 60529. O Apple Watch Series 2 e as versões posteriores têm uma classificação de resistência à água de 50 metros ao abrigo da norma ISO 22810:2010.

ao abrigo da norma ISO 22810:2010. O Apple Watch Ultra e posterior tem uma classificação de resistência à água de 100 metros de acordo com a norma ISO 22810:2010 e cumpre com a norma EN13319.

As seguintes braceletes não são resistentes à água:

Bracelete de elos magnética,

Bracelete com Fivela moderna (com FineWoven),

Bracelete de elos em pele,

Bracelete com Fivela moderna (com pele),

Loop milanesa,

Bracelete de elos

Braceletes Hermès em pele e entrançada.

Se, por qualquer razão, ocorrer um defeito no smartwatch da Apple devido à água, isso não estará coberto pela garantia. Com o Apple Watch Ultra, pode solicitar um teste para verificar se o relógio ainda é suficientemente resistente à água. Isso não é possível com os outros modelos.

No entanto, não é preciso ficar imediatamente preocupado com o contacto com a água. Pode nadar com o smartwatch da Apple e realizar outras atividades aquáticas sem causar danos imediatos.

Tomar banho com o smartwatch da Apple

É possível tomar banho com o smartwatch da Apple (a partir da série 2), mas a Apple avisa que deve evitar o contacto com perfume, produtos de limpeza, champô e outros líquidos além de água.

Sabão, solventes e ácidos podem danificar a vedação de borracha. Também deve ter cuidado com um jato de água forte ou corrente forte, portanto, um chuveiro com jato forte pode ter um efeito negativo.

Se o seu Apple Watch foi aberto várias vezes para reparações, a vedação de borracha pode não se ajustar tão bem. O envelhecimento do material pode reduzir a resistência à água.

Apple Watch Ultra e Ultra 2: mais resistentes à água

O Apple Watch Ultra é adequado para mergulhar até uma profundidade de 40 metros. Portanto, este é o smartwatch da Apple mais resistente à água feito até agora. É também o único Apple Watch com o qual podes (com a aprovação da Apple) mergulhar.

Possui uma aplicação nativa de profundidade para ver a que profundidade se encontra (assim como a temperatura da água):

O Apple Watch Ultra tem uma classificação de resistência à água de 100 metros de acordo com a norma ISO 22810:2010 e atende à EN13319. Isso também se aplica ao Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Series 7 a 9: à prova de poeira

Estes modelos, assim como o Apple Watch Series 2 e posterior, têm uma classificação de resistência à água de 50 metros de acordo com a norma ISO 22810:2010. Mas, como um extra, também são à prova de poeira, com uma classificação de IP6X.

A Apple não fornece uma classificação completa, como faz com o iPhone. Os modelos de iPhone mais recentes têm uma classificação IP68, mas isso não se aplica ao smartwatch da Apple.

Apple Watch Series 2 e posterior: resistente à água até 50 metros

O Apple Watch Series 2 e posterior são adequados para natação e podem ser totalmente submersos em água até uma profundidade de 50 metros. Isso também se aplica ao iPhone SE (2020 e 2022). No entanto, a Apple desencoraja o uso deles durante desportos aquáticos extremos, como esqui aquático ou canoagem em correntes fortes.

O Apple Watch Series 2 e posterior, no entanto, é muito mais resistente à água do que o Apple Watch original, que era apenas resistente a respingos de água e imersão curta. Para estes modelos, aplica-se a norma ISO 22810:2010. Esta é a norma para muitos relógios resistentes à água, adequados para atividades normais de natação.

No caso do smartwatch da Apple, são atividades em águas rasas, como nadar no mar ou numa piscina. Se perder o Apple Watch enquanto estiver a nadar e ele afundar no mar, isso pode ser até uma profundidade de 50 metros.

Para tornar o Apple Watch à prova de água, a Apple teve que fazer algumas mudanças no altifalante do Apple Watch. O altifalante não pode ser completamente vedado, porque é necessária uma câmara de ar para produzir som.

Para garantir que não fique água no altifalante, a Apple inventou uma solução: o bloqueio de água. Depois de nadar, pode ejetar a água restante da câmara do altifalante fazendo vibrar um som.

Durante a natação, o ecrã do Apple Watch é bloqueado e fica preto. Isso é feito por várias razões.

Desligar o ecrã economiza bateria e impede que toques acidentais sejam feitos no ecrã. Pode ativar o ecrã novamente girando a Coroa Digital. Nesse momento, o altifalante também é ativado para expelir a água.

Apple Watch Series 1: não adequado para imersão

A Apple diz que o Apple Watch Series 1 de 2016 e o Apple Watch original de 2015 são apenas "resistentes a salpicos e à água". Não é recomendado submergir estes modelos. De acordo com informações, estes modelos são certificados IPX7, o que significa estritamente que pode deixar o relógio a uma profundidade de 1 metro por 30 minutos. No entanto, a Apple desencoraja fortemente esse comportamento.

Portanto, o Apple Watch é resistente a salpicos, mas não é à prova de água. Pode, por exemplo, usar o smartwatch da Apple durante o exercício, quando estiver a chover ou lavando as mãos. Não é recomendado submergir o Apple Watch.

Houve alguma confusão sobre o uso do Apple Watch original no chuveiro. Pouco antes do lançamento do primeiro Apple Watch, Tim Cook disse que continuava a usar o Apple Watch no chuveiro, enquanto a Apple desaconselhava fortemente aos clientes.

Surgiram rapidamente vídeos que mostravam que o smartwatch da Apple continuava a funcionar normalmente durante o banho e até durante a natação. Aparentemente, o risco de danos causados pela água não era tão grande, mas a Apple preferiu não arriscar.

Por fim, a Apple adverte que a resistência à água do Apple Watch pode diminuir com o tempo.

A Apple diz o seguinte sobre isso:

A resistência à água não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. O Apple Watch não pode ser reexaminado ou revedado para resistência à água.

Além disso, existem algumas situações em que a resistência à água pode diminuir:

Deixar cair o Apple Watch ou quando exposto a choques.

Exposto a sabão ou água com sabão.

Exposto a perfume, detergentes, ácidos ou outros líquidos como óleo.

O Apple Watch é exposto a velocidades de água elevadas.

Usar o Apple Watch numa sauna ou banho turco.

Além disso, se o Apple Watch estiver com defeito ou se substituir a bateria, o relógio será menos resistente à água.

Braceletes do relógio Apple à prova de água

Se está a planear nadar com o Apple Watch, lembre-se da bracelete. As braceletes de relógio de couro ficam rapidamente feias se as usar regularmente para nadar.

A Apple também desaconselha usar braceletes de relógio de aço na água. Fica melhor com as braceletes desportivas de fluorelastómero. São à prova de água e não ficam feias. Se preferir, podes também usar braceletes de relógio de nylon ou tecido.