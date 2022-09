Apple Watch Ultra: duas novas aplicações já estão na App Store

O Apple Watch Ultra está quase a chegar às mãos dos utilizadores. Dia 23 deste mês, sexta-feira, um pouco por todo o mundo, um dos mais completos smartwatches do mercado começa a circular no pulso de milhões de pessoas. A Apple, na apresentação, prometeu muitas novidades e junto com elas estão aplicações desenvolvidas para mergulho e outras dedicadas aos serviços de emergência. Assim, a app Depth e Siren já estão disponíveis.

Estas ferramentas serão importantes para tirar proveito de algumas das melhores funcionalidades do Ultra.

Aplicações exclusivas para o Apple Watch Ultra

O Apple Watch Ultra foi anunciado no evento especial da Apple em setembro junto com o Apple Watch Series 8, que já está nas lojas, ao contrário do Apple Watch Ultra que só estará disponível a partir desta sexta-feira.

Antes do seu lançamento, duas aplicações da Apple exclusivas para o Ultra já "deram à costa" na App Store, Siren (Sirene) e Depth (Profundidade).

Siren, para casos de emergência

A app Siren, tal como o nome indica, é uma aplicação que permite usar o poder de alerta sonoro, uma sirene, para chamar à atenção. Como este modelo de Apple Watch é voltado para pessoas que praticam desportos radicais em locais remotos, a Apple adicionou um novo altifalante dedicado a emitir sons de alta frequência que podem ser ouvidos a longa distância.

Segundo a Apple, a app Siren emite um alerta sonoro de 86 decibéis que pode ser ouvido a até 180 metros de distância. O recurso pode ser útil quando a pessoa está perdida ou ferida e precisa chamar a atenção de alguém para obter ajuda.

Com base em screenshots da App Store, a interface é muito simples, com um botão no centro do ecrã para iniciar ou parar a sirene. A aplicação também mostra o nível da bateria do Apple Watch e um atalho para ligar para os serviços de emergência.

Depth para atividades subaquáticas

Uma segunda aplicação desenvolvida exclusivamente para o Apple Watch Ultra é a Depth. Esta será usada para monitorizar atividades de mergulho até 40 metros de profundidade. Veja como a Apple descreve a nova aplicação:

Use a aplicação Depth para atividades subaquáticas recreativas até 40 m, desde snorkeling e mergulho livre, até simplesmente brincar numa piscina. Veja a sua profundidade atual, temperatura da água, duração debaixo de água, bem como a profundidade máxima que atingiu até 40 m. Escolha ativar automaticamente assim que estiver submerso ou simplesmente toque na aplicação Depth para iniciar.

Esta será uma ferramenta muito interessante para quem gosta de fazer desportos aquáticos. Para os outros, poderá ser usada, por exemplo, para saber a temperatura da água.

Sem surpresa, as novas aplicações, que são gratuitas, não podem ser instalados em modelos regulares do Apple Watch.

A Apple disponibiliza este software na App Store, apesar destas ferramentas virem já instaladas nativamente.