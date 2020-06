O Apple Watch é uma caixinha carregada de tecnologia de ponta. Os smartwatches estão a trazer para uma escala de mícrones ferramentas que nos estão ajudar no dia a dia. A Apple tem criados recursos únicos neste tipo de máquinas. Um exemplo que veremos agora é a capacidade do relógio expulsar a água das suas colunas de som.

Conforme já mostrámos, o Apple Watch, que é à prova de água, tem uma engenharia curiosa para remover a água da cavidade de som. Vejam este vídeo para perceber como funciona.

Engenharia Apple mostrada em câmara muito lenta

Um novo vídeo do popular canal do YouTube “The Slow Mo Guys” mostra-nos um recurso muito interessante que a empresa de Cupertino colocou no dispositivo. Conforme podemos ver, na cavidade das colunas de som, o relógio reproduz uma série de tons para expelir líquidos do chassi do dispositivo e das próprias colunas de som.

Disponível em todos os modelos Apple Watch, da Série 2 à atual Série 5, o modo “à prova de água” é uma opção que existe na Central de controlo que impede a entrada inadvertida de ações no ecrã sensível ao toque ao nadar ou usar o Watch perto de líquidos. Além disso, também limpa a água da cavidade da coluna de som depois que o dispositivo é submerso.

Vejam aqui como usar:

Mas como funciona o mecanismo de ejeção da água?

Como a maioria dos sistemas de colunas de som, o mecanismo miniaturizado do relógio é projetado para propagar ondas acústicas pelo ar. Quando são introduzidos líquidos no diafragma ou próximo a ele, o sistema não consegue reproduzir com precisão o som gerado, causando uma saída abafada.

Para permitir que o Apple Watch opere em todas as condições e manter uma mecânica desobstruída do diafragma, a Apple implementou uma solução exclusiva capaz de expelir água que pode ficar presa atrás da rede da coluna de som.

Segundo a Apple, este processo emite uma “série de sons”, que leva o relógio a ordenar à coluna de som a emissão de sons em determinadas frequências relativamente baixas. Isso vibra o diafragma e faz com que a água e outros líquidos se libertem da membrana e sejam empurrados para fora da pequena câmara da coluna de som.

Veja no vídeo como tudo funciona:

Conforme podemos ver, esta tecnologia permite manter a água fora do relógio para uma utilização salutar e de qualidade.

Leia também: