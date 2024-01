Apple lança iOS 17.3, iPadOS 17.3, tvOS 17.3, macOS 14.3 e watchOS 10.3 para todos

Tal como havia sido prometido na semana passa, a Apple acaba de lançar para todos os utilizadores a versão final dos sistemas operativos iOS 17.3, iPadOS 17.3, tvOS 17.3, macOS 14.3 e watchOS 10.3. Se tem um dispositivo Apple, atualize-o.

O que há de novo no iOS 17.3?

Basicamente e tal como havíamos avançado na semana passada, o iOS 17.3 foca-se na funcionalidade Proteção de dispositivos roubados. Já explicamos no Pplware como se ativa e se tira o maior proveito. Vejam aqui neste artigo.

Proteção de dispositivos roubados

A proteção de dispositivos roubados aumenta a segurança do iPhone e do ID Apple ao exigir Face ID ou Touch ID para efetuar determinadas ações, sem possibilidade de usar o código em caso de contingência.

O intervalo de segurança requer Face ID ou Touch ID, um período de espera de uma hora e, depois, uma autenticação biométrica adicional antes da realização de operações sensíveis, como a alteração do código do dispositivo ou da palavra‑passe do ID Apple.

Ecrã bloqueado

O novo papel de parede União honra a história e cultura da comunidade negra em celebração do Mês da História da Comunidade Negra.

Música

A colaboração em listas de reprodução permite‑lhe convidar amigos para uma lista de reprodução em que todos podem adicionar, reordenar e remover músicas.

Possibilidade de adicionar reações com emoji a qualquer faixa de uma lista de reprodução colaborativa.

Esta atualização também inclui as seguintes melhorias:

O suporte para AirPlay em hotéis permite efetuar streaming de conteúdo diretamente para a TV do quarto em hotéis selecionados.

A secção AppleCare e garantia, nas Definições, mostra a cobertura de todos os dispositivos com sessão iniciada com o seu ID Apple.

Otimização da funcionalidade de deteção de acidente (todos os modelos de iPhone 14 e iPhone 15).

A Apple adicionou streaming de vídeo ao AirPlay 2 há vários anos, mas a ligação entre os dispositivos Apple e as TVs AirPlay 2 acontece por Wi-Fi. Esta nova funcionalidade AirPlay para TVs de hotéis usa um código QR no ecrã da TV para iniciar o emparelhamento numa longa lista de TVs de hotéis.

E sobre segurança, o que há de novo?

A Apple lançou agora o iOS 17.3 e o macOS Sonoma ao público. As atualizações trazem algumas novidades, como colaboração em listas de reprodução no Apple Music e um novo modo de proteção contra dispositivos roubados para os utilizadores do iPhone. No entanto, ambas as atualizações também vêm com mais de 10 correções de segurança.

Correções de segurança incluídas no iOS 17.3 e macOS 14.3

Conforme detalhado pela Apple na sua página de lançamentos de segurança, o iOS 17.3 e o iPadOS 17.3 vêm com 15 patches de segurança, enquanto o macOS Sonoma 14.3 corrige 16 falhas de segurança. A maioria das falhas encontradas e corrigidas são as mesmas entre o iOS e o macOS, uma vez que ambos os sistemas partilham muitas funcionalidades e aplicações.

Uma das falhas corrigidas afetava o Neural Engine da Apple e podia levar à execução de código arbitrário com privilégios do kernel. Outra exploração na Pesquisa de Correio poderia permitir que aplicações de terceiros acedessem a dados sensíveis do utilizador. Há também uma exploração corrigida que pode permitir que os atalhos utilizem dados sensíveis com determinadas ações sem avisar o utilizador.

Curiosamente, havia uma exploração intrigante relacionada com a gestão do fuso horário que permitia que as aplicações vissem o número de telefone do utilizador nos registos do sistema. Esta vulnerabilidade também foi corrigida com as atualizações. A Apple também corrigiu várias falhas de segurança encontradas no Safari, no WebKit e no Kernel.

Manter os seus dispositivos atualizados com a versão mais recente do sistema operativo é extremamente importante para garantir que são menos vulneráveis a ataques maliciosos.