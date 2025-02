Indonésia põe fim à proibição do iPhone 16. Apple vai investir mil milhões de dólares no país

Quatro meses depois de a Indonésia ter proibido a venda do iPhone 16 no país, a Apple e o governo terão chegado a acordo para pôr fim à proibição. Para o sucesso do acordo, a empresa de Cupertino comprometeu-se a investir mil milhões de dólares no país e a formar os habitantes locais.

Em outubro, pelo incumprimento de alguns dos seus compromissos de investimento no país, o Governo da Indonésia proibiu a venda e a utilização de modelos do iPhone 16, a par de outros produtos da Apple lançados na altura, incluindo o Apple Watch Series 10.

Conforme informámos, a proibição incluiu a venda e a exploração dos produtos da Apple, e englobou as unidades já vendidas, também.

Se houver um iPhone 16 que possa funcionar na Indonésia, isso significa que o aparelho é ilegal.

Declarou Gumiwang Kartasasmita, ministro da Indústria da Indonésia, no ano passado, alertando que, nesse caso, "é preciso denunciá-lo".

iPhone 16 regressa à Indonésia

Segundo a informação avançada pela Bloomberg, a Apple e a Indonésia concordaram com os termos para suspender a proibição do novo iPhone 16. Pessoas próximas ao ministro da Indústria partilharam que ele deverá assinar um memorando de acordo com a Apple ainda esta semana.

Desta forma, as vendas do iPhone 16 serão retomadas, em breve, no país.

Para o acordo, a Apple comprometeu-se a investir mil milhões de dólares no país, bem como a formar os habitantes locais em "investigação e desenvolvimento dos produtos da empresa para poderem desenvolver software semelhante e conceber os seus próprios produtos".

Estas medidas integram o plano do Governo da Indonésia que visa pressionar a Apple a criar instalações de Investigação e Desenvolvimento no país.

As mesmas fontes familiarizadas com o assunto disseram que esses investimentos em inovação seriam feitos através de outros programas, além das academias da Apple.

Ainda assim, a empresa de Cupertino não estará a planear fabricar iPhones no país, estando focada na China e na Índia, neste momento.