Photopea: um estilo de Photoshop… só que gratuito e online

O Photoshop é um dos nomes de referência no segmento dos softwares de edição de imagem. No entanto, o preço elevado faz com que não esteja disponível para todos os bolsos. Já ouviu falar no Photopea?

O Photoshop é o software de referência no segmento da edição de imagem. Além de caro, quem se aventura no mundo do deste poderoso editor de imagem tem normalmente pela frente uma curva de aprendizagem inclinada, mas, com o tempo, é possível dominar o software.

Photopea - um "clone" do Photoshop...

Para quem gosta e usa software de edição de imagem então tem de conhecer o Photopea. Ao contrário do popular Photoshop, o Photopea funciona totalmente online e tem suporte para ficheiro .psd, .xd, .sketch, .xfc, raw e também os formatos mais comuns como jpg, gif, etc.

Apesar de não ser tão poderoso como o Photoshop, com o Photopea é possível realizar as edições mais simples e com a vantagem de não termos de instalar nada no PC.

O Photopea disponibiliza vários tipos de filtros, que permitem dar um toque pessoal nas nossas fotografias.

É possível trabalhar também com camadas e outras ferramentas que estão presentes na plataforma da Adobe. Pode ainda criar uma conta que permite ter acesso total à plataforma mediante o pagamento de um valor.

Se gosta deste tipo de software então tem de experimentar já o Photopea. Como referimos, o Photopea é gratuito, online e tem provavelmente todas as funcionalidades que necessita para realizar trabalhos que não tenham um elevado nível de complexidade. Experimente e deem-nos o vosso feedback.

Photopea