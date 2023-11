A Google tem procurado dar aos seus serviços o máximo de funcionalidades e, principalmente, de integrações. Estas surgem em áreas onde não se esperam, como se viu agora. Em breve poderemos criar lembretes diretamente a partir de imagens do Google Photos.

São um sucesso as integrações que a Google tem feito dentro do seu ecossistema. Permite que se aceda a funcionalidades de alguns serviços, sempre de forma natural e completamente transparente. O foco são os utilizadores e no que estes necessitam para o seu dia a dia.

Essa capacidade poderá voltar a crescer em breve, de uma forma verdadeiramente inesperada e até surpreendente para a maioria dos utilizadores. Falamos da possibilidade de criar lembretes diretamente no Google Photos e nas imagens ou fotografias do utilizador.

Google Photos can help you set reminders from your photos now.



Back in September I shared about the reminder feature in Google Photos and it's coming soon now. Read about it on my blog - Screenshots/Video included.https://t.co/WunOfGImpU#Android #Google pic.twitter.com/hpFHbPz6oI — AssembleDebug (@AssembleDebug) November 12, 2023

Quando a novidade for acessível a todos, os utilizadores vão ter uma nova opção ao visualizar as imagens que têm no Google Photos. Com o nome "Definir lembrete", permitirá abrir uma área dedicada a esta nova funcionalidade de lembretes, com toda a informação.

Aqui dentro, os utilizadores vão ter a possibilidade de definir o que já se esperava e pode ser visto nos lembretes da Google. Falamos da possibilidade de colocar um texto no lembrete (título), um endereço de email para notificar, a data para o alerta e um link direto para a imagem.

Claro que esta não se limitará a ficar agregada à imagem e irá para o Calendário do utilizador. Do que já foi testado, esta nova opção não surge em todas as imagens, sendo mais provável ser vista nas que têm mais texto ou datas disponíveis.

Não há ainda um calendário definido para a chegada desta novidade ao Google Photos, mas esta está já em testes internos na empresa. Já tinha sido detetada antes e agora está mais madura e mais perto de estar pronta, preparando-se para se tornar uma integração de verdadeiro sucesso.