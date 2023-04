Intel acaba com os seus chips Blockscale para a mineração de Bitcoins

Há vários meses a mineração de criptomoedas era um dos assuntos que se destacava nas notícias tecnológicas e que conquistava utilizadores com uma rapidez impressionante. Nessa altura, a Intel lançou uma ASIC designada Blockscale destinada à mineração de Bitcoins, mas agora a empresa californiana anunciou o fim destes seus chips especiais.

Acabou a ASIC Blockscale da Intel para minerar Bitcoins

Há cerca de um ano, mais concretamente no dia 4 de abril de 2022, a Intel anunciou o novo chip Blockscale, a sua ASIC para mineração de criptomoedas. Na altura, o objetivo da empresa era também explorar o mercado das moedas digitais através destes equipamentos que ofereciam uma maior eficiência energética do que outras opções disponíveis no mercado.

Mas agora a Intel revelou que chegou ao fim a existência das suas ASICs Blockscale para a mineração de Bitcoins. E esta é uma decisão que causou estranheza a alguns utilizadores, uma vez que atualmente temos assistido a uma valorização desta moeda digital.

Segundo a marca, o motivo que a levou a acabar com estes chips está relacionado com os novos caminhos destinados para a estratégia IDM 2.0. A Intel disse que "à medida que priorizamos os nossos investimentos em IDM 2.0, chegamos ao fim da vida útil dos Intel Blockscale 1000 ASICs, mas continuamos a oferecer suporte aos nossos clientes Blockscale".

Por outro lado, também temos assistido a várias notícias menos boas no mercado das moedas digitais, nomeadamente a falência de muitas empresas do setor devido à crise e desvalorização das criptomoedas. E para agravar ainda mais a situação, temos os alertas constantes relacionados com a crise energética, uma vez que a energia está a ser canalizada para empresas e residências, não sendo o mercado das criptomoedas uma prioridade.

A Intel vai cumprir com os contratos e obrigações até outubro de 2023, data limite para que as empresas possam encomendar as suas ASICs, tendo em conta que os envios são finalizados em abril do próximo ano.