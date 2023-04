Acompanhem em direto: SpaceX lança Starship

A SpaceX vai tentar lançar novamente o foguetão Starship. Esta é a segunda tentativa daquele que é considerado o mais potente foguetão alguma vez criado. Será usado em futuras missões à Lua e a Marte.

Acompanhem em direto o lançamento do foguetão do foguetão Starship

O veículo da SpaceX, chamado Starship é o mais poderoso foguetão alguma vez construído. A nave espacial é um sistema de transporte totalmente reutilizável, concebido para transportar tanto a tripulação como a carga para a órbita da Terra, ajudar a humanidade a regressar à Lua e viajar para Marte e mais além, conforme referido pela SpaceX.

A Starship consiste em duas partes: o propulsor Super Heavy, um foguete gigantesco que abriga 33 motores, e a nave Starship, que fica no topo do propulsor durante o lançamento e é projetada para se soltar depois que o propulsor gasta o seu combustível para terminar a missão.

A maior curiosidade estará no ligar dos 31 motores Raptor - este é o maior número de disparos simultâneos de motores de foguetões da história. Assim, no primeiro teste de voo, a equipa não tentará uma aterragem vertical da nave espacial ou a captura do foguete Super Heavy. A nave irá aterrar na água.

O lançamento de teste rumo a Marte foi um sucesso. Contudo, o foguete não conseguiu separar-se do seu propulsor.

Segundo é referido, os trabalhos para um próximo teste vão já começar. A SpaceX refere que "o teste de hoje ajudará a melhorar a confiabilidade da Starship".