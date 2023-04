Bard: o chatbot da Google é um “mentiroso patológico” dizem os funcionários

A Google está a ficar para trás na corrida da Inteligência Artificial. Depois do ChatGPT ter explodido na sociedade a Google começou a correr atrás do prejuízo e apresentou o Bard... um chatbot com muitas limitações. Agora, que até já pode ser testado por todos, os funcionários da Google dizem que este sistema é inútil e um "mentiroso patológico".

O chatbot da Google, Bard, foi anunciado (aparentemente) às pressas, tendo estado em testes dentro da empresa durante algum tempo, antes de ficar disponível para o público geral.

Na altura do anúncio houve logo quem reparasse que na revelação do funcionamento do serviço baseado em Inteligência Artificial, a informação apresentada pelo Bard estava errada. Depois surgiram notícias que davam conta do descontentamento dos funcionários que estavam a trabalhar no projeto, por este já ter sido apresentado.

Agora, o Bloomberg vem revelar que existem funcionários que testaram o sistema e que indicam que este é um "mentiroso patológico"... "Digno de vergonha". Estas informações constam de capturas de ecrã a que o jornal teve acesso.

O artigo relata que o Bard partilha, por exemplo, conselhos perigosos como instruções para aterrar aviões ou fazer mergulho.

Num testemunho de um funcionário descreve o sistema como "pior que inútil" e pede para que não seja lançado. Mais grave ainda é que é indicado que a Google está a "desprezar os resultados de uma avaliação de risco", feira por uma equipa interna de segurança, que recomendava que o sistema não estaria pronto para lançamento.

Apesar de tudo o que é descrito, o Bard já está disponível, ainda fase de testes, e é feita mesmo a advertência para esse facto. Ainda assim, o acelerar de um sistema tão poderoso baseado em Inteligência Artificial, poderá comprometer a reputação da Google no próprio setor da tecnologia.