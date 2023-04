Fim do IBAN? Banco de Portugal está a criar “solução” tipo MB WAY

Tendo a conta a evolução das redes de comunicação e sistemas, hoje em dia já não faz muito sentido ter de inserir um IBAN para realizar uma transferência bancária, ou que esta demore dias até ficar disponível na conta de outro banco. O Banco de Portugal está a criar uma "nova solução".

Vai deixar de ser necessário digitar o IBAN...

De acordo com o ECO, o banco de Portugal quer impulsionar as transferências imediatas. Nesse sentido, o banco central liderado por Mário Centeno revelou que esta noca solução será semelhante ao modelo do MB WAY, “na medida em que não se baseia em cartões de pagamento da marca MB, mas sim em contas de pagamento”.

Por outro lado, segundo o Banco de Portugal, a solução – tecnicamente conhecida como proxy lookup — vai permitir que se use não só a lista de contactos do telemóvel como também o número de contribuinte de uma empresa (NIPC) — e sem ter de digitar o IBAN, “um número extenso e complexo” — para iniciar “transferências a crédito normais e imediatas (entre contas) a partir dos vários canais disponibilizados pelos bancos nacionais (homebanking, app, balcão, etc.) aos seus clientes”, refere o ECO.

Com estas duas soluções, o Banco de Portugal, quer melhorar a usabilidade e segurança das transferências imediatas (deixando de lado o IBAN), de modo a massificar este instrumento de pagamento tanto junto de particulares como de empresas.

Segundo números revelados, em 2022, foram realizadas apenas 9,4 milhões de transferências imediatas, com um valor total de 13,9 mil milhões de euros, representando menos de 1% do total de operações processadas no ano passado e pouco mais de 2% do montante total.

O International Bank Account Number (IBAN) é um código-padrão internacional para a identificação de contas bancárias. Foi originalmente adoptado pelo European Committee for Banking Standards e posteriormente adoptado como ISO 13616:1997 e actualmente ISO 13616:2007.