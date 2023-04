Gráficas GeForce RTX 4070 já estão abaixo do preço recomendado

Foi há uma semana que a Nvidia lançou oficialmente a sua nova placa gráfica da linha da nova geração RTX 40. A GeForce RTX 4070 chegou a vários mercados por um preço recomendado de 599 dólares/669 euros, mas as últimas informações indicam que já se encontra à venda por um valor mais baixo.

Nvidia GeForce RTX 4070 à venda abaixo do preço recomendado

No passado dia 12 de abril, a Nvidia revelou a placa gráfica que muitos utilizadores aguardavam: a GeForce RTX 4070. Mas as informações recentes indicam que a fabricante conversou com as suas marcas parceiras e que dessa reunião ficou decidido haver uma queda no preço recomendado desta GPU. Desta forma, sabemos que já há modelos da RTX 4070 à venda por um valor mais baixo do inicialmente tabelado pela marca. Curiosamente, os modelos Founders Edition mantiveram o preço.

Embora muitos aguardasssem pela chegada deste equipamento, as informações indicam que esta baixa de preço se deve a uma fraca aceitação da nova GPU. Por exemplo, de acordo com a popular loja alemã Mindfactory, durante a semana do seu lançamento, a GeForce RTX 4070 vendeu 535 unidades, ou seja, apenas 5 exemplares a mais do que uma AMD Radeon RX 6600.

Os detalhes da informação apontam para a possibilidade de as parceiras não estarem satisfeitas com o lançamento do novo equipamento e, como tal, a Nvidia sugeriu reembolsar as empresas com 50 dólares por cada exemplar vendido da GeForce RTX 4070, o que permitiu baixar o preço para atrair a compra por parte dos consumidores.

Atualmente, o modelo desta GPU que se encontra a um preço mais barato é o Palit GeForce RTX 4070 Dual. Em Portugal, podemos encontrar esse modelo por 649,90 euros, mas na vizinha Espanha pode ser adquirido por 619,94 euros. Resta assim aguardar pelos resultados desta estratégia e perceber se a mesma resultou, ou não, em mais vendas desta placa gráfica.