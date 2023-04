É oficial: a Nvidia lançou a sua placa gráfica GeForce RTX 4070

Depois de muitos rumores, leaks e notícias divulgadas por fontes não oficiais, finalmente a Nvidia lançou a sua tão esperada placa gráfica GeForce RTX 4070 dedicada ao segmento intermédio de GPUs gaming. Vamos então conhecer e confirmar quais as características deste equipamento, assim como a disponibilidade e o preço.

Chegou finalmente a GeForce RTX 4070 da Nvidia

Foi nesta quarta-feira (12) que a Nvidia revelou finalmente a sua nova placa gráfica GeForce RTX 4070 da sua atual geração de GPUs RTX 40. Este modelo encaixa-se no segmento intermédio premium, conta com a nova arquitetura Ada Lovelace e destina-se sobretudo ao mercado dos jogos. O chip conta com o processo der fabrico de 5 nm e já o poderá adquirir a partir desta quinta-feira (13).

De acordo com a fabricante norte-americana, a GeForce RTX 4070 conta com um chip AD104 com núcleos Tensor da quarta geração e 5.888 núcleos CUDA, confirmando-se assim os rumores sobre este aspeto.

A placa gráfica conta com uma frequência Base de 1.920 MHz e Turbo de 2.475. No que respeita à capacidade de memória GDDR6X confirma-se também os 12 GB e 36 MB L2. Relativamente aos aspetos do consumo energético, a Nvidia estima que o gasto médio em jogos da GeForce RTX 4070 seja de 186 W e o TGP será de 200 W.

Este novo modelo conta também com o recurso DLSS 3 da marca, o qual melhora significativamente o desempenho das suas placas gráficas na experiência de jogo. A Nvidia divulgou ainda um gráfico, que pode ver na imagem seguinte, onde mostra a diferença da performance entre a RTX 4070 e a RTX 3070 Ti da geração anterior em vários jogos populares.

A GeForce RTX 4070 ficou então disponível para compra nesta quinta-feira a partir de várias lojas, esperando-se a sua chegada ao mercado português nos próximos dias.

Quanto ao valor, este modelo intermédio tem um preço base de 599 dólares, menos 100 dólares do que a RTX 3080 e mais 100 dólares do que a RTX 3070. Temos, contudo, que aguardar que a placa gráfica fique disponível nas lojas portuguesas para sabermos qual o seu preço para o mercado nacional.

Está a pensar comprar a GeForce RTX 4070 da Nvidia?