Placas-mãe da MSI para os novos CPUs Intel Raptor Lake Refresh podem custar US$ 1.300

Em breve a Intel vai apresentar oficialmente os seus novos processadores da 14ª geração designados de Raptor Lake Refresh. Mas, enquanto esta tão aguardada chegada não acontece, as marcas já começam a desenvolver e revelar alguns dos seus produtos compatíveis com os novos chips. Contudo, as mais recentes informações vinda de leakers indicam que as novas placas-mãe da MSI podem custar até 1.300 dólares!

Leak revela os possíveis preços das novas placas-mãe da MSI

Depois de terem sido reveladas quais seriam as próximas placas-mãe da MSI a ser lançadas com os novos processadores Intel Raptor Lake Refresh, surgiram agora novas informações sobre os possíveis preços destes mesmos equipamentos. E parece que a inflação atingiu mesmo todos os setores.

Os dados foram revelados pelo leaker @g01d3nm4ng0 na sua conta da rede social Twitter/X, onde vemos que o modelo mais poderoso destas placas-mãe, nomeadamente a MSI Z790 GODLIKE MAX, terá um preço recomendado de 1.299 dólares, o que parece ser um valor magalómano e demasiado alto para grande parte das carteiras dos utilizadores. Veja abaixo a tabela com o suposto valor desta e de outras placas-mãe da MSI.

Os detalhes indicam ainda que a Z890 ACE MAX custará 699 dólares; a Z790 CARBON MAX WIFI terá um preço de 499 dólares; a Z790 EDGE TI MAX WIFI vai custar 399,99 dólares; a Z790 TOMAHAWK MAX WIFI custará 329,99 dólares e a Pro Z790-A MAX WIFI vai chegar por um preço de 279 dólares. Todos os modelos estão mais caros do que as versões da geração anterior da MSI.

Mas se está à espera que outras fabricantes lancem placas-mãe a preços dentro dos modelos atuais, desengane-se, pois a tendência é que, no geral, todas as empresas apliquem um incremento do valor aos seus novos lançamentos.