Estão proibidos os telemóveis nas escolas de Almeirim…

Em julho deste ano informamos aqui que os telemóveis iam ser proibidos nas escolas do concelho de Almeirim. A medida vai mesmo avançar, pois o Conselho Municipal de Educação garante que há um uso abusivo e que está a prejudicar o desenvolvimento das crianças.

Os Agrupamentos de Escolas de Almeirim vão proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º ciclo no próximo ano letivo, de acordo com uma recomendação do Conselho Municipal de Educação cujos diretores votaram favoravelmente.

No 2.º e no 3º ciclo a recomendação aprovada é a de que os alunos não levem telemóvel para a escola, sem proibição explícita, tendo em conta que muitos alunos vão de transportes públicos, pelo que “é razoável que possam ter telefone na ida e vinda”.

O Conselho Municipal de Educação de Almeirim junta as associações de pais, os diretores dos dois agrupamentos, a direção-regional de educação e a câmara municipal.

Cabe a cada escola decidir que destino dar aos telemóveis nos intervalos e nas salas de aula o que tem gerado críticas ao ministro da Educação por falta de uma posição nacional. João Costa, que além de ministro também é professor, quis deixar claro que não anda distraído e pediu, na sexta-feira, ao presidente do conselho das escolas um estudo.

Revela a SIC que João Costa garantiu que vai estar atento aos resultados que a medida imposta em Almeirim vai ter no desempenho dos alunos no próximo ano letivo.