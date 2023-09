Calendário da Google permite ter o horário escolar do seu filho

As aulas estão quase a começar e além dos manuais escolares e de todo o material necessário que é preciso preparar, é importante também saber os horários dos nossos filhos. O calendário da Google pode ser a melhor opção.

Há uns anos era comum usarmos os horários em papel, mas hoje em dia tudo mudou e podemos usar as plataformas tecnológicas para tal. Se precisa de registar o horário do seu filho, use o calendário da Google e crie um calendário para ele. Aprenda como fazer.

Como registar o horário do seu filho?

Para não usar o mesmo calendário que o seu, a Google permite-nos criar Calendários. Para isso basta ir a calendários e escolher a opção Novo calendário.

Em seguida indiquem um nome para o novo calendário.

Depois de criado o calendário é só começar a registar o horário e atividades extra-curriculares. Para isso basta selecionar um dia, definir o horário e indicar que aquela atividade pertence ao calendário que criamos.

De referir ainda que para cada ação é possível personalizar a repetição da mesma. Por exemplo, no caso de um horário pode indicar que a tarefa se repete por semana e termina no dia X ou vão acontecer Y ocorrências.

Ainda em termos de calendário, podemos partilhar o mesmo com outros contactos, escolher a cor e até esconder o mesmo do nosso calendário.

Fácil não é? Com esta dica pode facilmente criar o horário do seu filho e ter tudo no smartphone, sem ter de andar com papéis na carteira. Outra vantagem, como referido, é que pode partilhar o calendário com outros contactos. Ao nível das notificações, também pode definir se pretende ser notificado ou não.

O acesso ao calendário da Google pode ser feito via GMAIl, ou diretamente a partir deste link.