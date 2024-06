Tecnologia de localização ajudou a recuperar 5 milhões de dólares em ferramentas roubadas

A Apple lançou o localizador de objetos para ajudar os utilizadores a recuperar bens perdidos, roubados ou esquecidos. No cumprimento da sua tarefa, o localizador foi crucial para ajudar a recuperar mais de 5 milhões de dólares em material roubado.

Depois de se fartar dos roubos de ferramentas durante a noite, um carpinteiro da Virgínia do Norte colocou AirTags nas suas ferramentas, levando a polícia a uma série de armazéns cheios de bens roubados.

Por duas vezes, um carpinteiro anónimo acordou de manhã cedo e encontrou a sua carrinha arrombada e milhares de dólares em ferramentas roubadas do veículo. Decidiu que, se houvesse uma terceira vez, iria à caça dos ladrões.

AirTag, o caça ladrões

O homem percebeu que só localizando as ferramentas roubadas poderia tratar do assunto. Comprou uma série de AirTags e colocou-os em algumas das ferramentas maiores que ainda não tinham sido roubadas.

No dia 22 de janeiro, os ladrões voltaram. No total, entre os três assaltos, foram roubadas 50 ferramentas ao homem - incluindo algumas das ferramentas semeadas com AirTags.

Quando descobriu o roubo, o homem conduziu pelos subúrbios da área metropolitana de DC, seguindo os ladrões com o seu iPhone. Por fim, localizou as ferramentas roubadas num armazém nas proximidades.

O homem não resolveu o assunto com as suas próprias mãos, como outros fizeram. Em vez disso, chamou a polícia, que entrou em ação, obteve um mandado de busca e invadiu o armazém.

Surpresa!!! 15 mil ferramentas no valor de 5 milhões de dólares

A polícia não encontrou apenas as ferramentas do homem. Em vez disso, encontrou sinais de uma operação muito maior.

Em última análise, a informação desse local levou a polícia a 12 locais de armazenamento. Em todas as áreas de armazenamento, foram encontradas mais de 15.000 ferramentas no valor de 5 milhões de dólares. Acredita-se que todas as ferramentas tenham sido roubadas de locais no norte da Virgínia e de alguns locais na Pensilvânia.

Até à data, nenhum dos ladrões foi detido, admitiu o chefe Der. O departamento de polícia diz que está a investigar vários suspeitos e espera que sejam apresentadas queixas em breve.

O carpinteiro que colocou os AirTags já recuperou cerca de meia dúzia de ferramentas roubadas. A polícia identificou cerca de 80 vítimas da onda de roubos e lançou um sítio Web em meados de maio, onde as potenciais vítimas podem introduzir dados para recuperar as suas ferramentas.

O AirTag da Apple tem sido o centro de muitas histórias de roubo e recuperação. Os carros roubados são as recuperações mais comuns, seguidos das bagagens, ao que parece. No entanto, também tem sido utilizado para perseguir as vítimas.

Desde então, a Apple atualizou o firmware dos AirTags para ajudar a identificar quando um AirTag foi colocado involuntariamente em alguém ou nos seus pertences. Além disso, o software de deteção de AirTags está disponível não só no iPhone, mas também no Android.