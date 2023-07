Telemóveis vão ser proibidos em escolas de Almeirim

Quanto o tema é telemóveis nas escolas as opiniões são diversas. Por um lado há quem defenda que o acesso a este tipo de dispositivos permite o contacto rápido com o aluno e também o acesso à internet para obter conhecimento. Outros referem que é um objeto de distração. Os Agrupamentos de Escolas de Almeirim vão proibir o uso de telemóveis nas escolas do 1.º ciclo no próximo ano letivo.

Regras dos "telemóveis" não são iguais para todos...

A informação foi avançada pela Lusa que refere que tal recomendação partiu do Conselho Municipal de Educação cujos diretores votaram favoravelmente. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim (Santarém), disse à Lusa que a recomendação vai no sentido de proibir a entrada de telemóveis dos alunos nas escolas do 1.º ciclo.

“Não podem levar, ponto”, declarou, sublinhando que, nos casos em que os pais não podem levar os filhos à escola, a autarquia vai buscar e levar a casa os que moram a mais de três quilómetros do estabelecimento de ensino, pelo que não necessitam desse meio de comunicação.

No 2.º e no 3º ciclo a recomendação aprovada é a de que os alunos não levem telemóvel para a escola, sem proibição explícita, tendo em conta que muitos alunos vão de transportes públicos, pelo que “é razoável que possam ter telefone na ida e vinda”.

A recomendação para o secundário “é mais suave”, ficando os equipamentos numa bolsa na sala de aula, podendo os alunos levar o telemóvel para os intervalos, adiantou.

Pedro Ribeiro justifica a recomendação com os vários estudos que demonstram os “malefícios” do uso excessivo do telemóvel, como criação de dependência, falta de atenção e de socialização, diminuição do QI [Quociente de Inteligência]. O presidente da Câmara Municipal de Almeirim revela também que irá avançar uma campanha de sensibilização para alunos e pais. Segundo Pedro Ribeiro, alguns encarregados de educação "não ajudam nada” e até fomentam o uso inadequado dos telemóveis pelas crianças.

As regras não se aplicam a alunos com casos de saúde comprovados que exijam o uso do telemóvel.