Jornada Mundial da Juventude: Já há app para Android e iOS

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. É, simultaneamente, uma peregrinação, uma festa da juventude, uma expressão da Igreja universal e um momento forte de evangelização do mundo juvenil. Recentemente foi disponibilizada a app para Android e iOS.

Jornada Mundial da Juventude: App permite calcular pegada de carbono

A app Lisboa 2023 é a aplicação oficial de apoio ao peregrino durante a semana da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Esta app apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Com uma identidade claramente católica, é aberta a todos, quer estejam mais próximos ou mais distantes da Igreja.

Segundo a organização, "todos os inscritos na JMJ Lisboa 2023, como peregrinos, voluntários, clero ou media deverão fazer o registo na aplicação Lisboa 2023; com recurso ao QRcode da Credencial, para terem acesso ao seu perfil de utilizador, com informação diversa, como o pacote de alimentação escolhido (incluindo o voucher digital), o sector em que está alocado no Campo da Graça, no Parque Tejo, o local onde será o Encontro Rise Up em que irá participar, o calculador da pegada de carbono, o contacto do líder do grupo (se aplicável) ou a credencial digital".

Esta app tem uma funcionalidade interessante que é uma Calculadora da Pegada de Carbono, onde os peregrinos inscritos podem através de um questionário entender o impacto da sua participação na JMJ Lisboa 2023".

A app está já disponível gratuitamente nos sistemas Android e iOS. De referir também que a app foi desenvolvida pela Altice Labs.

A Jornada Mundial da Juventude é um evento religioso instituído pelo Papa João Paulo II em 20 de dezembro de 1985, que reúne milhões de católicos de todo o mundo, sobretudo jovens. Com duração de cerca de uma semana, promove eventos da Igreja Católica para os jovens e com os jovens. Tudo o que precisa de saber aqui.