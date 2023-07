Depois de muitas novidades, a Samsung apresentou também a nova série Galaxy Tab S9, um portfólio de produtos premium que vem redefinir o panorama dos tablets e estabelecer novos padrões para uma visualização imersiva e maior liberdade criativa. Nos três modelos, Galaxy Tab S9, S9+ e S9 Ultra, os ecrãs Dynamic AMOLED 2X garantem experiências de visualização e entretenimento épicas a partir do poderoso Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy. A S Pen integrada e a classificação IP68, ajuda os utilizadores a dar vida às suas ideias.

Os primeiros Galaxy Tab S a obter a classificação de IP68, os novos Galaxy Tab S9 permitem aos utilizadores levar a sua criatividade a qualquer lugar quer seja no interior ou no exterior.

Descubra um mundo de entretenimento e inspiração em movimento

Quer esteja a jogar ou a ver vídeos, o ecrã Dynamic AMOLED 2X de 14,6 polegadas do Galaxy Tab S9 Ultra proporciona uma experiência de entretenimento envolvente e portátil. O HDR10+ da série Galaxy Tab S9 garante uma otimização de tons frame a frame com uma ampla gama de cores e brilho. A taxa de atualização adaptativa da série Galaxy Tab S9 calibra automaticamente de 60 a 120 Hz para equilibrar a capacidade de resposta de forma suave com uma maior eficiência da bateria. O Eye Comfort também reduz a fadiga ocular com redução de luz azul em mais de 70%;.

O nível de entretenimento na série Galaxy Tab S9 foi melhorado com a introdução de um sistema de áudio mais alargado com origem em altifalantes AKG quádruplos 20% maiores e Dolby Atmos que oferece um som mais imersivo. Para garantir uma experiência de som cinematográfica, os utilizadores do Galaxy Tab S9 também podem aceder a definições personalizadas de som para jogar, ouvir música, atender videochamadas e muito mais.

Para aqueles que querem levar o seu entretenimento para o exterior, a inovadora tecnologia Vision Booster está agora presente na série Galaxy Tab S9. Deteta automaticamente as condições de luz e adapta-se para manter o ecrã vívido. A Smart Book Cover dá a possibilidade ao utilizador de ajustar o dispositivo para a orientação vertical ou horizontal para uma visualização mais confortável.

A série Galaxy Tab S9 está mais elegante do que nunca, mas causa um grande impacto. Todos os dispositivos estão equipados com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy, o mesmo processador móvel extremamente rápido dos mais recentes smartphones dobráveis da Samsung e do Galaxy S23. O mais rápido processador que ajuda a promover o streaming, os jogos ou as maratonas de edição de vídeo.

Após uma estreita colaboração com parceiros de jogos líderes da indústria, os utilizadores do Galaxy Tab S9 irão beneficiar de experiências de jogo otimizadas para um ecrã de grandes dimensões. A série Galaxy Tab S9 conta também com uma câmara de vapor interna mais eficiente concebida para as exigências de alta intensidade de um tablet.

Abrace a liberdade e dê vida às suas ideias com maior facilidade

Todos os dispositivos Galaxy Tab S9 inclui o acessório que os utilizadores de tablets mais adoram e desejam: a Galaxy S Pen. Capaz de oferecer uma experiência semelhante à escrita de uma caneta sobre papel, a série Galaxy Tab S9 e a S Pen têm agora classificação IP68 para resistirem à água e ao pó, aumentando as possibilidades para os utilizadores registarem e expressarem as suas ideias.

A S Pen também permite escrever em barras de pesquisa, browsers e lojas de aplicações, e o novo carregamento bidirecional garante que receba energia independentemente da posição em que se encontra no suporte. Os utilizadores podem também optar pela S Pen Edição Criador para uma experiência ainda mais premium.

A S Pen Edição Criador foi concebida com material texturado para uma aderência mais confortável e um ângulo de inclinação mais amplo que torna o processo de criação mais intuitivo. Estão também disponíveis dois tipos de pontas de caneta, uma mais rija para experiências de desenho naturais e uma mais suave para experiências de escrita semelhantes às do papel.

Os ecrãs imersivos da série Galaxy Tab S9 são o plano de fundo ideal para qualquer projeto. Com o Multi Window , é possível ter até três aplicações em execução em simultâneo e organizadas num formato de grelha facilmente ajustável. Fazer pesquisa num browser, selecionar uma imagem da Galeria Samsung ou fazer um esboço de uma ideia no Samsung Notes, tudo em simultâneo. Com o Pop-Up View, as aplicações podem ser vistas como janelas flutuantes enquanto continuam a mostrar o ecrã inicial completo.

Seja em viagem ou a trabalhar em movimento, o Capa Teclado e o Modo DeX da série Galaxy Tab S9 permitem simular uma experiência de trabalho com a máxima portabilidade do tablet. Os ângulos ajustáveis e a capa teclado com o mesmo retroiluminado dão a sensação de estarmos perante um PC muito leve. O Modo DeX tem um cursor fácil de seguir, redimensionamento o posicionamento flexível de janelas. A gama Galaxy Tab S9 oferece ainda capacidade de ter um Segundo Ecrã ara espelhar ou aumentar a área do ecrã do PC para o tablet. Numa chamada Google Meet, é possível partilhar o ecrã e co-editar um documento através Samsung Notes ao mesmo tempo.

Concebida para inspirar a produtividade espontânea, bem como para melhorar a criatividade, a série Galaxy Tab S9 é uma ferramenta poderosa para a criação de portefólios criativos com novas e melhoradas aplicações para responder a cada paixão pessoal. A aplicação GoodNotes , uma das aplicações mais utilizadas para criar notas, oferece pela primeira vez uma nova experiência de anotações e de criação de diários no Android, lançada exclusivamente para os utilizadores do tablet Galaxy. Além disso, as notas criadas no GoodNotes podem ser facilmente partilhadas e co-editadas em todos os sistemas operativos

A aplicação de edição de vídeo LumaFusion é uma aplicação de nível profissional que facilita o trabalho na criação de conteúdos partilháveis. As imagens e os vídeos - mesmo os ficheiros de grandes dimensões - captados com a câmara do seu smartphone Galaxy podem ser facilmente partilhados com o Galaxy Tab S9 com a função Quick Share. A LumaFusion tira o máximo partido do ecrã de 14,6 polegadas do Galaxy Tab S9 Ultra para garantir que a edição de vídeos é mais precisa.

O Clip Studio Paint foi transformado numa interface simplificada para desenhar, pintar e muito mais. Nos novos Galaxy tab S9 está também disponível a aplicação ArcSite que oferece a capacidade a designers profissionais de transformar a sua visão criativa em projetos CAD 2D meticulosamente elaborados, planos de terreno abrangentes e estimativas precisas. Através de uma estreita colaboração com a Google para otimizar as experiências em ecrãs de maiores dimensões, os utilizadores podem beneficiar de aplicações de parceiros para concluir facilmente tarefas e transformar ideias em realidade na série Galaxy Tab S9.

Tire o máximo partido de uma experiência completa de nível Premium

Com a sua experiência de dispositivo distinta, a série Galaxy Tab S9 também se integra perfeitamente no ecossistema Galaxy. A utilização de ferramentas criativas é simples quando os tablets Galaxy Tab S9 estão ligados a outros dispositivos. O Multi Control permite copiar, colar ou arrastar texto e imagens diretamente entre o tablet e o smartphone sem qualquer problema, permitindo aos utilizadores controlar o seu smartphone com o touchpad da capa Teclado do Galaxy Tab S9.

Para combinar com as suas experiências de software premium, o hardware da série Galaxy Tab S9 apresenta características icónicas do design dos smartphones emblemáticos da série Galaxy S, como a mesma disposição impressionante do sistema de câmaras. Com uma espessura de 5,5 mm no caso do Tab S9 Ultra, a série Galaxy Tab S9 é leve e fina, mas também resistente, com uma classificação IP68.

Também foram concebidos para resistir a choques e riscos graças a um chassi reforçado com Armor Aluminum. Para aqueles cujas melhores ideias surgem em locais inesperados, este é o parceiro perfeito para ser utilizado em ambientes mais exigentes e para resistir a um dia atarefado. A nova Outdoor Cover oferece ainda mais tranquilidade aos utilizadores de tablets que procuram mais proteção.

A série Galaxy Tab S9 é mais um exemplo do compromisso da Samsung em construir tecnologia que enriquece a vida das pessoas, minimizando o seu impacto ambiental. Em comparação com as gerações anteriores, a série Tab S9 apresenta uma maior variedade de materiais reciclados em componentes internos e externos. Vem numa embalagem redesenhada e o papel utilizado para esta caixa é 100% reciclado.

Disponibilidade

A série Galaxy Tab S9 está disponível para pré-encomenda em mercados selecionados a partir de 26 de julho, com disponibilidade geral a partir de 11 de agosto. A série estará disponível em três modelos, um de 14.6 polegadas Tab S9 Ultra, outro de 12.4 polegadas Tab S9+ e um de 11 polegadas Tab S9. A família Tab S9 irá ter duas cores disponíveis nas versões base e plus sendo elas a cor Graphite e Beige . A versão Tab S9 Ultra irá estar disponível na cor Graphite.

Os PVPr para o mercado português:

Tab S9

128GB Wifi – 969,90€

256GB Wifi – 1099,90€

128GB 5G – 1129,90€

256GB 5G – 1259,90€

Tab S9+

256GB Wifi – 1199,90€

512GB Wifi – 1329,90€

256GB 5G – 1359,90€

512GB 5G – 1489,90€

Tab S9 Ultra

256GB Wifi – 1429,90€

512GB Wifi – 1559,90€

256GB 5G – 1589,90€

512GB 5G – 1739,90€

Durante o período de pré-venda, na compra da versão base e plus os utilizadores recebem de oferta a Capa Teclado Slim, na versão Ultra recebem a Capa Teclado. Na compra de qualquer um dos equipamentos é possível dobrar o armazenamento, ou seja, adquirir a versão de 256GB ao preço de 128GB no caso do modelo base e 512GB ao valor do 256GB nas versões Plus e Ultra.

A experiência premium é garantida por quatro gerações de atualizações da One UI e do sistema operativo Android e por cinco anos de atualizações de segurança. O Samsung Care+, um serviço de apoio para danos acidentais, oferece descontos especiais e benefícios gratuitos durante os períodos de pré-encomenda.