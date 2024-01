Google volta a gozar com o iPhone 15 Pro numa nova publicidade ao Pixel 8 Pro

A Google tem desafiado a Apple e os entusiastas da marca com uns conteúdos atrevidos. Por via de pequenos vídeos, a gigante das pesquisas tem colocado o seu Pixel frente a frente com o iPhone, demonstrando a superioridade da sua proposta em alguns aspetos. O mais recente ataca a câmara do iPhone 15 Pro da Apple.

A Google está a conduzir uma campanha publicitária que procura mostrar "o que acontece quando dois telemóveis param de ser rivais e começam a ser amigos".

De nome #BestPhonesForever, a gigante das pesquisas tem colocado em confronto o seu Pixel e a estrela da Apple, o iPhone, destacando a superioridade das suas propostas em alguns aspetos, e apimentando o duelo com humor.

O vídeo mais recente chama-se "Rough Night" e mostra uma conversa entre o iPhone 15 Pro e o Pixel 8 Pro, os dois equipamentos de peso das duas marcas, atualmente. Ao longo do vídeo, é dado destaque ao pós-processamento das fotografias que a proposta da Google consegue fazer, contrariamente à da empresa de Cupertino.

Em jeito queixoso, o iPhone revela que, na grande festa da noite anterior, com toneladas de gente e muitas fotografias de grupo, não foi capaz de captar imagens sem que alguém piscasse ou desviasse os olhos.

Depois de o Pixel 8 Pro se mostrar solidário, por já ter passado pelo mesmo problema, o iPhone continua, explicando que essa incapacidade se deveu ao facto de não poder "combinar os melhores takes de todos numa única foto" - ação que a proposta da Google consegue concretizar, graças ao recurso Best Take.

Além de reconhecer que não tem a capacidade Best Take do Pixel 8 Pro da Google, o iPhone ainda reclama que, por ser preciso tirar "mais e mais e mais e mais" fotografias, a sua bateria "esgota" e o rolo da câmara "incha".

Devias ter-me enviado as fotografias, deixar-me arranjá-las.

Respondeu o Pixel 8 Pro da Google.

Tu... Tu consegues fazer isso com a tua IA [Inteligência Artificial]? Mesmo que não tenhas tirado as fotos?

Returque, questionando, o iPhone.

O vídeo termina com o iPhone a dizer, num tom abatido, que acha que vai "limpar a sua iCloud".

Ora veja:

O recurso Best Take do Pixel 8 Pro permite que os utilizadores fundam, de forma perfeita, os melhores elementos de um leque de fotografias, culminando naquela que será a imagem ideal. Conforme ilustra a Google, esta função ainda não está disponível no iPhone.