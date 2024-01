Não são raros os problemas com os equipamentos elétricos e eletrónicos, e a IKEA é uma das mais recentes a ter uma situação destas em mãos. Em Portugal, a empresa pede agora aos clientes que compraram o seu carregador USB ÅSKSTORM 40W que parem imediatamente de o usar e que o devolvam à loja depressa. Não precisam sequer de apresentar o comprovativo de compra.

Carregador USB ÅSKSTORM 40W é perigoso

A IKEA pede a todos os clientes que tenham comprado o carregador USB ÅSKSTORM 40W cinza-escuro (referência 50461193), que deixem de o utilizar e entrem em contacto com a IKEA para um reembolso total. Este equipamento tem problemas de construção e como tal não pode ser usado e deverá ser devolvido à empresa imediatamente.

Do que foi relatado por muitos clientes da IKEA este é um problema grave e pode causar problemas aos utilizadores. Em concreto, o fio de alimentação pode ficar danificado ou partido após ser enrolado no carregador, ou dobrado para a frente e para trás. Esta situação acontece após um período de utilização mais longo.

Com este comportamento, o cabo danificado deste carregador USB pode provocar queimaduras térmicas e choques elétricos. O carregador USB ÅSKSTORM 40W cinza-escuro pode ser identificado pelo número do modelo ICPSW5-40-1, na etiqueta que está na parte de trás do carregador USB.

IKEA faz o reembolso na totalidade

"Caso tenha este artigo em casa, pedimos que o devolva em qualquer loja IKEA, onde receberá o reembolso na totalidade, não sendo necessária a apresentação do comprovativo de compra", escreveu a IKEA, lamentando o incómodo causado e agradecendo a compreensão de todos os clientes.

A IKEA ressalva na sua página dedicada a esta recolha que a segurança é a sua principal prioridade e como tal, está a proceder à recolha deste artigo. Esta recolha não se limita a Portugal, estando a ser efetuada em muitos países onde a empresa tem lojas implementadas.