Árvores recheadas com turbinas eólicas: o que acha da ideia?

A procura por formas de produzir energia verde encontrou uma alternativa que, embora possa levantar questões, parece estar a ganhar força: árvores recheadas com microturbinas eólicas.

Os especialistas têm estudado formas de explorar as fontes de energia renovável, procurando instalar sistemas em locais invulgares, por forma a levar a energia onde ela é necessária, através de espaços desaproveitados - exemplo disso é a instalação de painéis solares nos muros das estradas, em minas abandonadas, ou em pistas de esqui.

Um dos ambientes mais complexos e desafiantes é o dos centros urbanos, e foi neles que a New World Wind pensou, quando desenvolveu microturbinas eólicas parecidas com árvores.

Por serem biomórficas, as pessoas não conseguem ver à primeira vista que se trata de um sistema renovável.

Explicou Luc Eric Krief, dono da New World Wind, a empresa francesa por detrás da tecnologia "Aeroleaf".

A chave para a conceção destas árvores são os ramos metálicos cobertos por microturbinas eólicas que se assemelham a folhas. Esta semelhança possibilita uma integração subtil no centro urbano.

Quase não há poluição visual e podemos instalar um banco ao pé da própria árvore para as pessoas se sentarem. Também podemos personalizar a cor do tronco e das folhas, para que se misturem com as cores da zona.

Além do aspeto, a altura entre cinco e dez metros resulta em árvores compactas, cuja instalação é facilitada, e evita problemas como a colisão com pássaros.

Contrariando o ruído visual e auditivo dos centros urbanos, estas árvores recheadas com microturbinas eólicas também são silenciosas, podendo funcionar 24 horas, dependendo da localização.

Em vez de serem ligadas à rede geral, estas microturbinas fornecem energia que pode alimentar diretamente o sistema elétrico de um edifício.

Empresa dedicada a preservar a natureza com árvores inteligentes

A New World Wind está a preparar um novo modelo, com uma capacidade de produção três vezes superior à do modelo atual: cada turbina será capaz de produzir até 1000 kWh por ano, dando a um modelo de 36 turbinas uma produção máxima anual de 36.000 kWh a uma velocidade do vento de 12 metros por segundo (m/s).

Em condições reais de cerca de 8 m/s, uma unidade desta dimensão poderia produzir quase 18.000 kWh por ano, o suficiente para alimentar um agregado familiar de quatro pessoas.

Além da árvore com microturbinas eólicas, ainda existe uma versão híbrida, com pétalas forradas com painéis fotovoltaicos, fixados abaixo das turbinas. Esta opção permite que o equipamento aproveite também a energia do sol.

O objetivo da New World Wind com estas árvores passa por preservar a natureza, por via de soluções inteligentes e integradas. Até à data, a empresa instalou 130 dispositivos em todo o mundo. Apesar de a maioria dos clientes da empresa serem comerciais, também já instalou três árvores eólicas em casas residenciais em Birmingham, no Reino Unido, em Vermont, nos EUA, e na Suíça.