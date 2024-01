Dando continuidade à atualização dos seus sistemas operativos, a Apple lançou agora a segunda beta do iOS 17.3, watchOS 10.3, macOS 14.3... entre outros, para programadores. As novidades debruçam-se na segurança.

iOS 17.3: o que há de novo?

O número da compilação de hoje é 21D5036c. A primeira versão beta tinha a compilação 21D5026f.

Na versão anterior, a beta 1, a Apple disponibilizou para os programadores uma nova funcionalidade "Proteção de dispositivo roubado", concebida para acrescentar uma camada adicional de segurança no caso de alguém ter roubado o iPhone e obtido o código de acesso do dispositivo.

Quando apareceram os primeiro relatos de que os ladrões agora espiavam o utilizador para tentar descobrir a palavra-passe de 4 ou 6 dígitos, percebeu-se que o sistema da Apple tinha uma falha grave. Se o criminoso estiver na posse da dita palavra-passe de acesso ao equipamento, pode fazer tudo lá dentro, até roubar a própria conta Apple ID. Com este acesso, pode mesmo desativar o sistema Encontrar (Find My) e até conseguir o acesso ao Porta-chaves onde estão armazenadas as passwords de tudo o que envolve o uso do iPhone.

Na altura até aqui, no Pplware, desenvolvemos um guia para reforçar a segurança no dispositivo e, nós utilizadores, passamos a usar uma palavra-passe alfanumérica, para "complicar a vida" a quem a estiver a tentar memorizar.

A Apple não previa nenhuma alternativa ao código de acesso no caso de o utilizador não conseguir concluir a autenticação do Face ID ou do Touch ID.

Proteção de dispositivos roubados

Para ações especialmente sensíveis, incluindo a alteração da palavra-passe da conta Apple ID associada ao iPhone, a funcionalidade adiciona um atraso de segurança à autenticação biométrica.

Nestes casos, o utilizador tem de se autenticar com o Face ID ou o Touch ID, esperar uma hora e autenticar-se novamente com o Face ID ou o Touch ID. No entanto, a Apple disse que não haverá atraso quando o iPhone estiver em locais familiares, como em casa ou no trabalho.

O recurso de ativação pode ser encontrado na aplicação Definições > Face ID e código > Proteção de dispositivos roubados.

Os utilizadores do iPhone que atualizarem para o iOS 17.3 beta serão solicitados com a opção para testar esta novidade após a instalação. Contudo, a Apple disse que esta função não será mostrada aos utilizadores que instalarem a versão pública do iOS 17.3 posteriormente.

O que protege esta nova funcionalidade?

A partir do momento que seja ativada esta nova funcionalidade, as ações que irão requerer a autenticação do Face ID ou do Touch ID são as seguintes:

Ver/utilizar palavras-passe ou palavras-passe de acesso guardadas no Porta-chaves do iCloud

Solicitar um novo Apple Card

Visualizar um cartão virtual Apple Card

Desativar o Modo perdido

Apagar todos os conteúdos e definições

Efetuar determinadas ações do Apple Cash e da Poupança na app Carteira

Utilizar métodos de pagamento guardados no Safari

Utilizar o iPhone para configurar um novo dispositivo

Depois, há ações que vão requerer a autenticação do Face ID ou do Touch ID e têm um atraso de segurança de uma hora quando a funcionalidade é ativada:

Alterar a palavra-passe do Apple ID

Atualizar determinadas definições de segurança da conta do Apple ID, incluindo adicionar ou remover um dispositivo de confiança, um número de telefone de confiança, uma chave de recuperação ou um contacto de recuperação

Alterar o código de acesso do iPhone

Adicionar ou remover o Face ID ou o Touch ID

Desativar a função Encontrar

Desativar a proteção contra dispositivos roubados

A Apple afirmou que planeia partilhar documentação adicional sobre a Proteção contra dispositivos roubados ao longo do tempo para clarificar o funcionamento da funcionalidade.

A opção estará disponível em todos os modelos de iPhone compatíveis com o iOS 17, incluindo o iPhone XS e mais recentes. O iOS 17.3 provavelmente será lançado ao público em janeiro ou fevereiro.

iOS 17.3 Beta adiciona playlists colaborativas de música da Apple novamente

A nova beta do iOS 17 inclui uma vez mais o suporte para playlists colaborativas do Apple Music, permitindo que os assinantes do ‌Apple Music‌ criem playlists com amigos, familiares e outras pessoas que partilham os seus gostos musicais.

A Apple anunciou inicialmente recursos de lista de reprodução colaborativa quando o iOS 17 foi lançado, mas a opção não foi lançada no lançamento. Contudo, esta funcionalidade já havia sido testada no iOS 17.2, até à beta 3. Desapareceu depois nas betas seguintes.

Agora está de volta e vai seguramente ser uma opção para muitos utilizadores partilharem com amigos e familiares as suas preferências musicais.