Apple lança beta 3 do iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2 e macOS 14.2

Na constante evolução dos seus sistemas operativos, a Apple acaba de disponibilizar aos programadores novas versões beta do iOS, macOS e visionOS. Há novas funcionalidades a chegar aos iGadgets com o iOS 17.2 e restantes SOs.

As terceiras betas para programadores do iOS 17.2, iPadOS, macOS 14.2, watchOS 10.2 e tvOS 17.2 já estão disponíveis.

A Apple também lançou a sexta versão beta do visionOS para programadores dos óculos de realidade mista Vision Pro.

O que há de novo nestas betas do iOS 17.2?

Quando um sistema operativo da Apple é lançado, ele nunca chega de uma vez só. A empresa tem um plano de atualização permanente, ainda dentro da numeração da versão pública, que vai aperfeiçoando e disponibilizando como subversões. Isso permite também aprimorar recursos e afinar ferramentas que mais tarde farão parte do conjunto total dos novos sistemas operativos.

Espera-se que o iOS 17.2 seja lançado ao público em dezembro. Antes disso, destacamos 10 destes novos recursos e alterações.

Desativar previsões de texto integradas sem desativar o texto preditivo

A Apple fez uma série de melhorias no teclado virtual do iPhone e iPad com o iOS 17, que agora usa um modelo largo de linguagem (LLM em inglês para Large Language Model) para melhorar a autocorreção e fornecer previsões de texto integradas.

Até agora, desativar as previsões de texto integradas exigia que os utilizadores também desativassem o texto preditivo. Com o iOS 17.2, no entanto, os utilizadores podem desativar cada recurso separadamente.

Para aqueles que não estão familiarizados, o texto preditivo é o nome dado às sugestões de palavras exibidas logo acima do teclado virtual enquanto o utilizador está a escrever. Este recurso foi adicionado em 2014 com o iOS 8.

As previsões de texto integradas foram adicionadas com o iOS 17, e, essencialmente, tentam completar automaticamente as frases que estão a ser inseridas e podem ser usadas pressionando a tecla de espaço.

Captura de vídeo espacial Vision Pro no iPhone 15 Pro

Com o iOS 17.2 beta 3, os utilizadores do iPhone 15 Pro podem começar a captar "vídeo espacial" para os óculos de realidade mista Vision Pro.

Esta nova opção mostra que estes equipamentos estão alinhados com a qualidade necessária para gravar imagem disponibilizada no novo e caro dispositivo da Apple.

Aviso de conteúdo sensível para detetar nus indesejados

Outra mudança no iOS 17.2 é para o Aviso de Conteúdo Sensível. Este recurso foi introduzido pela primeira vez no iOS 17 para alertar as pessoas sobre fotos e vídeos que podem conter nudez, e o iOS 17.2 expande-o para mais áreas do sistema operativo.

App Diário

A nova aplicação Diário do iOS 17 da Apple permite aos utilizadores do iPhone refletir sobre o seu dia e memórias, com texto, fotografias, música, gravações de áudio e muito mais.

A aplicação fornece sugestões personalizadas com base na atividade recente no dispositivo.

Opção de tradução para o botão de ação

O iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max estão equipados com um botão de ação personalizável que substitui o tradicional botão de silêncio dos iPhones anteriores. Por predefinição, o botão está definido para alternar entre os modos de toque e silencioso, mas também pode ser atribuído a uma ação diferente para acesso rápido à câmara, lanterna, memorandos de voz e muito mais.

A partir do iOS 17.2, o botão Ação pode agora ser atribuído à aplicação Traduzir para acesso rápido à tradução de idiomas na Dynamic Island.

Novos widgets (widgets da aplicação meteorológica)

Existem novas opções de widgets do ecrã inicial e do ecrã de bloqueio para as aplicações Meteorologia e Relógio no iOS 17.2. As novas opções de Meteorologia incluem Previsão diária e Nascer e pôr do sol.

Quanto à aplicação Relógio, esta oferece agora um widget de relógio digital.

Apple Music: Listas de reprodução colaborativas

A nova funcionalidade Listas de reprodução colaborativas da Apple Music permite que várias pessoas adicionem, reordenem e removam músicas numa lista de reprodução partilhada.

Esta opção permite partilhar o link ou adicionar outros colaboradores via código QR.

Apple Music: Lista de reprodução de músicas favoritas

Na aplicação Música no iOS 17.1 e posterior, o utilizador já pode adicionar músicas aos favoritos tocando no ícone de estrela para receber recomendações melhoradas.

A partir do iOS 17.2, as músicas favoritas também são adicionadas a uma nova lista de reprodução de Músicas Favoritas.

A Apple também adicionou o filtro de foco do histórico de audição. Com esta ferramenta, o iOS 17.2 inclui um novo filtro de foco para o histórico de músicas do Apple Music que resolve esse problema.

Quando este filtro está ativado, as escolhas de música da outra pessoa não afetam as suas recomendações.

Mensagens: Verificação da chave de contacto

A funcionalidade da app mensagens (iMessage) Verificação de Chave de Contacto permite aos utilizadores que enfrentam "ameaças digitais extraordinárias", como jornalistas, ativistas dos direitos humanos e funcionários governamentais, verificar se estão a enviar mensagens apenas às pessoas que pretendem.

Nas conversas entre utilizadores que tenham ativado a Verificação de Chave de Contacto do iMessage, os utilizadores são alertados se um atacante patrocinado pelo Estado ou outro agente malicioso conseguir violar os servidores na nuvem e inserir o seu próprio dispositivo para escutar a conversa.

Como camada adicional de segurança, os utilizadores da Verificação de Chave de Contacto do iMessage podem comparar um Código de Verificação de Contacto pessoalmente, no FaceTime ou através de outra chamada segura para verificar se estão a comunicar apenas com quem pretendem.

A Apple pré-visualizou a Verificação da Chave de Contacto do iMessage em dezembro de 2022, e está finalmente a ser lançada como parte do iOS 17.2.

Além destas, a versão apresentada hoje ainda traz outras novidades relacionadas com os stickers, memojis e outras animações para a app Mensagens.