Nova atualização do Telegram! App consumirá menos bateria do seu smartphone

O Telegram está a lançar uma nova atualização que introduz chamadas melhoradas com um novo design que consome menos bateria do seu smartphone. A atualização também traz novas animações, melhorias na plataforma de bots da aplicação e muito mais.

A empresa afirma ter redesenhado as chamadas e adicionado fundos que mudam dinamicamente com base no estado da chamada: a tocar, ativa ou terminada. A nova interface requer menos recursos do que antes, o que significa que economiza bateria e funciona melhor em dispositivos mais antigos.

Atualização do Telegram também traz melhorias na qualidade das chamadas

O Telegram diz que planeia lançar mais melhorias na qualidade da conexão e do áudio em 2024. O Telegram também está a lançar atualizações para a sua plataforma de bots, que permite que os desenvolvedores integrem serviços no ecossistema do Telegram.

Os bots agora podem reagir a mensagens e gerir reações, citações e links, enviar respostas a outros chats ou tópicos e muito mais. Os bots também podem obter informações sobre brindes e boosts em canais onde são administradores.

Além disso, o Telegram trará a sua animação de "vaporização" para utilizadores de iOS e Android depois de testá-la anteriormente com utilizadores selecionados. O novo efeito é reproduzido sempre que se apaga uma mensagem, e foi concebido para trazer um pouco de diversão à aplicação.

O lançamento das novidades vem um mês depois de o Telegram ter anunciado melhorias nos canais, personalização de emojis para reações e estatísticas para histórias para competir melhor com o WhatsApp, que lançou a sua funcionalidade de canais de transmissão para todos os utilizadores em setembro de 2023. Embora o Telegram já tenha canais há muito tempo, a app precisa de continuar a inovar para competir com o WhatsApp.

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, disse recentemente no seu canal de transmissão no WhatsApp que a funcionalidade ultrapassou os 500 milhões de utilizadores ativos mensais. Para contextualizar, o WhatsApp tem mais de 2 mil milhões de utilizadores ativos mensais e o Telegram tem mais de 800 milhões.

