Apple vem explicar porque acha que os 8 GB de RAM nos Mac chegam perfeitamente

A Apple sempre foi "forreta" no que toca à quantidade de armazenamento e memória RAM nos seus dispositivos, principalmente nos computadores. Após o lançamento dos mais recentes MacBooks com SoC M3, muitas vozes levantaram-se contra os 8 GB de RAM, que equipam os modelos de entrada de gama destes novos modelos. Não chega, dizem os utilizadores. Chega, diz a Apple. Afinal, quais são os argumento da empresa?

Com o lançamento do MacBook Pro M3 no ano passado, muitos analistas e clientes criticaram a empresa por continuar a vender computadores premium com 8 GB de RAM. Na altura, a Apple disse que 8 GB num Mac é equivalente a ter 16 GB de RAM num PC com Windows.

Agora a empresa argumenta novamente a favor da venda de Macs com 8 GB de RAM em 2024.

Apple acredita que os Macs com 8 GB de RAM são suficientes

Numa entrevista à IT Home, o executivo de marketing da Mac, Evan Buyze, pronunciou-se a favor dos Macs equipados com 8 GB de RAM.

De acordo com Buyze, os 8 GB de RAM dos Macs de entrada de gama são suficientes para a maioria das tarefas que a maioria dos utilizadores realiza com estes computadores. Utilizou como exemplos a navegação na Web, a reprodução de multimédia, a edição ligeira de fotografias e vídeos e os jogos casuais.

Kate Bergeron, vice-presidente de engenharia de hardware da Apple, elogiou os chips Apple Silicon pela sua arquitetura de memória unificada, que faz com que o Mac tire o máximo partido do hardware incorporado nestes chips. No ano passado, outro executivo da Apple afirmou que a empresa consegue utilizar a memória RAM dos Macs Apple Silicon de forma mais eficiente.

A entrevista centra-se no recém-lançado M3 MacBook Air, pelo que estas respostas são parcialmente verdadeiras. De facto, os utilizadores podem executar a maioria das tarefas básicas sem qualquer preocupação com 8 GB de RAM. No entanto, aqueles que planeiam utilizar o seu Mac para edição de vídeo ou programação podem deparar-se com alguns inconvenientes devido à falta de mais RAM.

Apesar de ser mais ou menos consensual que não há problema em se vender um MacBook Air com 8 GB de RAM, o mesmo não se pode dizer do MacBook Pro, que se destina a utilizadores que pretendem executar tarefas mais intensivas.

A Apple cobra 230 euros pela atualização da RAM, passando de 8 GB para 16 GB.

Chip M3 tira "pressão" sobre a RAM e isso exige menos memória

Não há muito tempo, o executivo de marketing da Apple, Bob Borchers, foi enfático neste ponto durante uma entrevista no YouTube com Lin Yi:

Comparar a nossa memória com a memória de outros sistemas não é, de facto, equivalente. Devido ao facto de utilizarmos a memória de forma tão eficiente e de recorrermos à compressão de memória. Também temos uma arquitetura de memória unificada. Na verdade, 8 GB num MacBook Pro M3 são provavelmente análogos a 16 GB noutros sistemas. Acontece que a utilizamos de forma muito mais eficiente. Por isso, o que eu diria é que as pessoas podem vir cá e experimentar o que querem fazer nos seus sistemas. Penso que o desempenho será incrível. Se olharmos para os dados em bruto e para as capacidades em bruto destes sistemas, é realmente fenomenal. E este é um ponto em que penso que as pessoas precisam de ver para além das especificações e ir realmente ver as capacidades. E ouvir pessoas de confiança como o senhor, que utilizam efetivamente os sistemas e podem dizer que não se trata de saber se deve ser 8 ou outro número qualquer. E que analisem realmente as capacidades. E a eficiência com que tiramos partido dessa memória e penso que descobrirá que um sistema M3 é especialmente capaz. E para aspirantes a profissionais e muitas outras pessoas, é um ótimo sistema para usar.

Com a chegada da Inteligência artificial ao dia a dia, muitos utilizadores também deixam as suas dúvidas quanto à utilização desprocupada das caras máquinas Apple.

No entanto, sobre este tema, os executivos, na entrevista, também falaram sobre o tema. Segundo eles, os chips Apple Silicon são ideais para tarefas baseadas em IA. Mencionaram ainda que a Apple se tem concentrado em tornar o Mac numa excelente plataforma de jogos graças ao hardware avançado e às novas funcionalidades do macOS, como o Game Porting Toolkit.