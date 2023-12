Dica: como alterar o som de notificação predefinido do iPhone

A Apple mudou o som de notificação predefinido no iOS 17 para o Ressalto, que muitos utilizadores não gostam por causa do seu som silencioso. Felizmente, o iOS 17.2 permite que altere para o que quiser, incluindo o icónico Trítono. Saiba como.

Como alterar o som de notificação predefinido no iPhone

Embora a atualização do iOS 17 tenha sido bem recebida pela maioria dos utilizadores do iPhone, nem toda a gente era fã do Ressalto que foram forçados a usar sem opção de o alterar. Ao contrário do Trítono, o som semelhante a uma gota de chuva do Ressalto é mais suave. Isto faz com que seja difícil de ouvir do outro lado da sala, o que acaba por anular o objetivo de uma notificação.

No entanto, com o lançamento do iOS 17.2, tem finalmente a opção de alterar o som de notificação predefinido do iPhone. Por isso, se ainda não o tiver atualizado, vá a "Definições" > "Geral" > "Atualização de software" para verificar a versão mais recente do iOS disponível e siga os passos abaixo para alterar o som de notificação:

1. Aceda às "Definições" do seu iPhone.

2. Clique em "Sons e háptica".

3. Aqui, clique em "Avisos predefinidos" e escolha o seu preferido na lista que aparece.

Se pretender alterar o som de notificação predefinido para o que era antes de atualizar para o iOS 17, selecione "Trítono".

Infelizmente, se estiver a utilizar um iPhone que não seja compatível com o iOS 17, não poderá personalizar o som de notificação do dispositivo. Pelo lado positivo, o som de notificação predefinido em versões mais antigas do iOS é o Trítono, então provavelmente não ia querer alterá-lo de qualquer maneira.

Depois de concluir os passos mencionados acima, todas as aplicações que utilizam notificações predefinidas utilizarão o som selecionado. É importante notar que o som de alerta para notificações de determinadas aplicações, como Lembretes, Mensagens e Calendário, permanecerá inalterado, a não ser que o altere individualmente. Pode até definir toques personalizados para o iPhone.

Resumidamente, a opção de alterar o som de notificação predefinido do iPhone já era esperada há muito tempo. Embora o Ressalto do iOS 17 seja certamente uma boa mudança se preferir alertas mais subtis e suaves, aconselhamos a voltar ao Trítono ou a selecionar um som mais alto se tiver dificuldades auditivas e quiser garantir que atenta todas as notificações no momento em que as recebe.

