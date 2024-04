Anunciado Ermac, próximo lutador de Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 continua a "dar cartas" e para comprovar isso mesmo, surge agora o novo vídeo disponibilizado pela Warner Bros. Games. Venham conhecer Ermac, próximo lutador a chegar.

Mortal Kombat 1 recebeu recentemente o primeiro trailer da jogabilidade de Ermac, o próximo lutador a juntar-se à contenda.

A Warner Bros. Games revela um pouco mais da jogabilidade deste mais recente lutador que se juntará à lista de lutadores no próximo dia 16 de Abril, como parte do período de acesso antecipado para os detentores do Kombat Pack, seguido de uma disponibilização generalizada a 23 de Abril.

Mas... quem é Ermac?

Ermac é uma coleção de almas unidas pela magia negra de Quan Chi, que se destinam a funcionar como uma mente de grupo. Mas esse feitiço é temporariamente desfeito quando Ermac é derrotado por Mileena e a mente do Imperador Jerrod, falecido governante de Outworld e uma das almas da coleção de Ermac, assume o controlo e volta a juntar-se à família real, ajudando o reinado da Imperatriz Mileena.

Eventualmente, a amálgama de almas restabelece o controlo e Ermac retira-se para as sombras de Outworld. Já não é escravo de Quan Chi e nem está ligado à família real, pelo que tem de encontrar um futuro pelo qual valha a pena lutar. No novo vídeo, o conjunto de movimentos devastadores de Ermac está à vista, incluindo a sua capacidade de se teletransportar, levitar e utilizar uma legião de almas para agarrar, levantar e atirar os adversários ao chão.

O trailer revela ainda, pela primeira vez, Mavado, um novo lutador Kameo DLC que pode ajudar durante os combates com uma série de movimentos de apoio. Mavado estará disponível como parte do Kombat Pack e para compra individual em maio de 2024.